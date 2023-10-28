Поширюється надзвичайно швидко: в Україні знайшли новий вид грибів (фото)

Гриб, як зазначають українські науковці, масово почав зростати потягом останніх двох років та розширювати свою географію.

У Рівненській області побачили новий вид грибів – американський боровик. У Facebook Нобельського Національного Природного Парку повідомили подробиці.

Американський боровик, як йдеться у повідомленні, має оранжеву шапку з характерним "обідком" на краю та рівну струнку ніжку. У нього міцний приємний аромат. Зазвичай такі гриби ростуть під соснами, у хвойних та мішаних лісах.

Фахівці не знають, коли саме він почав поширюватися та потрапив до Європи. Боровик почав з’являтися на півночі Європи. Переважно це відбувалося лише десяток років тому, а вже зараз його можна зустріти й у наших лісах. Дехто з українських поціновувачів тихого полювання вважає, що для інших видів надзвичайно швидке поширення цього гриба є небезпечним.

В Україні американський боровик з'явився вперше три роки тому поблизу сіл Млини та Нобель. Це відбувається переважно через зміни клімату, місцевої фауни та флори.

Гриб масово почав зростати потягом останніх двох років та розширювати свою географію. Цьогоріч його вперше помітили в районі сіл Омит, Сенчиці, Ниговищі та Прикладники.

"Не забувайте найголовніше правило збирання грибів: беріть лише ті, які ви точно знаєте!" – йдеться у дописі.

Фото: Facebook

Нагадаємо, на початку жовтня в Карпатах знайшли гливу рожеву, з якої можна робити цукати. Глива має хрусткий ніжний м'якуш та рожеве забарвлення капелюша, але в їжу вживати можна тільки капелюшок.

Також на Чернігівщині виявили велетенський гриб-баран із Червоної книги. Як зазначили науковці, у цьому регіоні гриб мало поширений. Він переважно зустрічається у старих ділянках соснового лісу у західних областях України.