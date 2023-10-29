Подвійне порушення: у школах Одеської області фіксували навчання російською мовою, — Кремінь

За словами мовного омбудсмена, літній виїзний моніторинг показав, що в багатьох сферах російська мова продовжує користуватися попитом. До слова, у деяких школах Закарпаття дітей продовжували навчати угорською, попри законодавство.

У школах Закарпаття продовжують фіксувати випадки навчання угорською мовою, а от на Одещині все ще зустрічається російська. Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, за українським законодавством заборонено функціонування закладів освіти з навчанням мови національної меншини. Окремо прописані лише умови для діяльності деяких класів.

Водночас у Берегівському районі на Закарпатті працювало щонайменше чотири школи, де мова навчання була угорською.

"У більшості зі 108 шкіл Берегівського району Закарпаття функціонували класи з угорською мовою навчання поруч із державною, але 37 із них не мали жодного класу, в яких навчання відбувалося б лише державною мовою. Ми склали відповідний акт із рекомендаціями усунути недоліки. Зміни відбулися, і це важливо", — заявив Тарас Кремінь.

У школах Одеської області влітку також було проведено виїзний моніторинг. Зокрема йдеться про південні райони, де переважає не болгарська, гагаузька чи румунська, а російська.

Те ж саме стосується інформаційного простору, сфери обслуговування, а також органів місцевого самоврядування.

"Якщо ми хочемо розвивати самобутність етнічних болгар чи гагаузів в Одеській області, маємо це забезпечити. Насамперед, в освіті, а там, на жаль, бачили застосування російської мови, що є подвійним порушенням, і це є неприпустимо", — додав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що 45% громадян говорять про дискримінацію в Україні за мовною ознакою. За результатами опитування з'ясувалося, що, крім мовної дискримінації, 34% громадян відзначають дискримінацію за сексуальною ознакою. Близько чверті сказали про дискримінацію за ознакою інвалідності, віком, етнічною приналежністю, статтю.