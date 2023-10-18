Понад 3 000 звернень за 9 місяців: як в Україні борються з порушниками "мовного" закону

Донедавна частина театрів називалась "російськими", а на вулицях великих міст і досі знаходять вивіски не державною мовою. Уповноважений Тарас Кремінь розповів, як змінилася ситуація після початку повномасштабної війни та як карають порушників.

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За перші дев’ять місяців цього року в Україні зафіксували понад три тисячі звернень щодо "мовних" порушень. Про це в ефірі "Українського Радіо" 17 жовтня розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Найбільше їх зафіксовано у сфері обслуговування. Це стосується і сегменту інтернет-простору: соціальні мережі, інтернет-представництва, інтернет-магазини", — зазначив він.

Інфографіка щодо скарг про "мовні" порушення Фото: пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови

Інфографіка щодо скарг про "мовні" порушення Фото: пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови

Чиновник пояснив, що в разі доведення порушення компанію можуть оштрафувати. Нині розмір штрафу може становити від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5,1 тисячі до 6,8 тисячі гривень.

Театри в Україні перестали називатись "російськими"

Уповноважений із захисту державної мови розповів, що протягом року були досліджені 112 сайтів українських театрів. З його слів, у 2021 році частина театрів називалась "російськими", однак після повномасштабного вторгнення ЗС РФ художні колективи самі виступили за зміну назв.

"Репертуар цих колективів теж на 100% забезпечується українською мовою", — підкреслив Кремінь.

Вивіски російською — демонтують

Чиновник розповів, що у 2023 році в Миколаєві, Одесі та Києві почали працювати спеціальні групи, які перевіряють зовнішню рекламу та інформацію для загального ознайомлення. Фахівці шукають порушення мовного закону.

"Сотні вивісок недержавною мовою демонтовано і замінено на українську мову", — проінформував він.

Також з минулого року в Україні відкрили понад 500 локацій, де люди можуть безплатно опановувати державну мову.

Про порушення може повідомили кожен

Уповноважений із захисту державної мови розповів, що повідомлення про порушення зазвичай надходять телефоном, електронною поштою та засобами телекомунікації.

"Резонанси стають предметом телевізійного простору, соціальних мереж. На все це ми реагуємо", — зауважив він.

Кремінь пояснив, що українці можуть скористатися спеціальною формою, щоб повідомити про "мовне" порушення.

Він попередив, що у деяких випадках звернення потрібно підкріпляти матеріалами:

якщо йдеться про зовнішню рекламу, необхідно додати фото;

якщо порушники зі сфери обслуговування чи освіти, можна завантажити відео або аудіо.

Нагадаємо, 11 жовтня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав національні телекомпанії повністю відмовитись від російської мови у своїх ефірах. Він зазначив, що на це неодноразово скаржились українці.

Раніше, 10 жовтня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків висловився щодо "мовного питання". Він заявив, що без західних регіонів, де місцеві спілкуються українською мовою, "держави б не було".