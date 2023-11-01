"Проросійські наративи": СБУ прийшла з обшуками до релігійної організації "Аллатра", – ЗМІ

За даними правоохоронців, цю організацію пов'язують з діяльністю на користь держави-агресора і просуванням кремлівських наративів.

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція проводять масові обшуки у членів "Аллатри" по всій країні. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на власні джерела.

За даними правоохоронців, цю організацію пов'язують з діяльністю на користь держави-агресора і просуванням кремлівських наративів.

"За наявною інформацією, до "Аллатри" входять віцепрем’єр України Ірина Верещук, ексглава СБУ Іван Баканов і навіть співак Віталій Козловський. До її організаторів належить Ігор Данилов — колишній шахтар із Макіївки, який згодом працював на території Києво-Печерської лаври, де нібито займається лікуванням хребта за унікальними технологіями", — йдеться у повідомленні видання.

Що відомо про "Аллатру"

Рух "Аллатра" було засновано в Києві донеччанами Галиною Яблочкіною і лікарем Ігорем Даниловим.

Формально "Аллатра" була зареєстрована ще в 2014 році, але початок її фактичної діяльності відносять до 2010-х років і пов'язують із заснуванням у 2011 році.

За даними із сайту "Аллатра", ціль "організації" — "єднання і дружби всіх народів на основі культурно-моральних, духовних цінностей, які згуртовують людей в усьому світі".

Скрін з сайту "Аллатра"

Станом на жовтень 2023 відомо, що "Аллатра" розросталася роками у селі за кілька кілометрів від Києва. У неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі. Члени "Аллатри" запустили онлайн-телебачення, розміщували зовнішню рекламу, надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури.

Нагадаємомо, журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола повідомив, що у вівторок, 10 жовтня, СБУ провели обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги.

Нагадаємо, 7 жовтня в Закарпатській області СБУ затримала кума проросійського політика і зрадника Віктора Медведчука Івана Чубирка, депутата облради від забороненої партії ОПЗЖ та членів його злочинного угруповання. Вони підозрюються у занятті рекетом.