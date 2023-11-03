Розділи
Матеріали
Україна

"Я тебе знищу": в центрі Одеси чоловіки у військовій формі затягли людину в авто, — соцмережі (відео)

Олександра Шараєвська
Фото: Скрін відео | В центрі Одеси чоловіки у військовій формі нібито силою затягли людину в авто

У соціальних мережах стверджують, що чоловіка нібито відвезли у невідомому напрямку після погроз фізичної розправи.

У п’ятницю, 3 листопада, у мережі поширили відео, на якому люди у військовій формі нібито силоміць затягли людину в автомобіль. Кадри інциденту опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів.

За даними автора публікації, відповідний інцидент трапився у центрі Одеси — на вулиці Малій Арнаутській. Однак, не надається інформація про точну дату події.

Окрім того, автор допису стверджує, що чоловіка нібито відвезли у невідомому напрямку після погроз фізичної розправи.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

На кадрах можна помітити, що всередині автівки знаходиться людина. Ще одна особа стоїть біля задніх дверей машини, на відео її видно лише частково. Тим часом, чоловік у військовій формі нагинається до відчинених дверей та, ймовірно, комусь погрожує.

"Я тебе зараз вʼю. Я тебе знищу", — чутно на відеозаписі.

Реакція правоохоронців

У поліції та Спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону поки не коментували подію.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому невідомий чоловік б'є затриманого в одному з відділень поліції Чернівців. Пізніше пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП розпочала службову перевірку.

Раніше, 28 вересня, у місті Дунаївці Хмельницької області двоє чоловіків побили місцевого жителя, який зробив їм зауваження через те, що вони слухали російський шансон. Нападника на 64-річного чоловіка розшукали правоохоронці, і йому вручено підозру за фактом побиття.