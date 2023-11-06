Уперше з початку війни: в Україну приїхали керівники залізниць Європи (фото)

Делегація відвідала не лише столицю, а й місто Ірпінь.

Уперше під час повномасштабної війни керівники залізниць Європи відвідали Україну. Вони завітали до столиці, щоб привітати українських фахівців із професійним святом — Днем залізничника. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Очільники залізниць Європи, зокрема, Литви, Австрії, Латвії, а також представники посольств США, Франції, Польщі, Іспанії та Словаччини відвідали інсталяцію на Михайлівській площі в Києві — розстріляний вагон із Ірпеня. Також делегація відвідала й саме місто Ірпінь. До того ж керівники залізниць обговорили питання співпраці.

"Дякую європейським колегам за привітання до нашого професійного свята, за готовність допомагати й розвивати спільні проєкти в такі часи", — сказав голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Він наголосив, що завдяки надійному партнерству країн Європи й України триватиме розвиток сухопутних логістичних коридорів, а також відбуватиметься відкриття нових маршрутів.

Керівники залізниць Європи відвідали Україну

"Ми спільними зусиллями підвищуватимемо ефективність міжнародних перевезень. Ми цінуємо вашу підтримку. Це надзвичайно важливо і для роботи української залізниці, і для нашої перемоги", — додав голова правління "Укрзалізниці".

День залізничника: історія свята

День залізничника в Україні відзначають 4 листопада згідно з Указом президента від 15 липня 1993 року.

Президент Володимир Зеленський також привітав залізничників країни з їхнім професійним святом.

Саме 4 листопада в 1861 році у Львів уперше прибув потяг, який з’єднував територію сучасної України з польськими містами та столицею Австрії Віднем, а також Краковом ц Перемишлем.

День залізничника вважають початком історії залізниць в Україні.

Ділянка залізниці Одеса-Балта, яку було прийнято вважати початком зародження залізничного транспорту в Україні, була побудована на 5 років пізніше за лінію Перемишль-Львів.

Раніше в пресслужбі Київського метрополітену та в КМДА повідомили, що з понеділка 2 жовтня в метрополітені Києва зменшили інтервали між потягами.

А 15 вересня стало відомо, що інтернетом від Starlink українські потяги оснащуватимуть поступово, хоча безплатний інтернет-зв'язок мав з'явитися в кожному вагоні вже до кінця 2023 року.