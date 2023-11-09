Помер відомий український журналіст Володимир Мостовий (фото)

Мостовий був засновником видання "Дзеркало тижня" і першим головним редактором. Він обіймав цю посаду з 1994-го до 2011-го року.

9 листопада стало відомо про смерть відомого українського журналіста Володимира Павловича Мостового. На момент смерті йому було 77 років. Про це повідомило видання "Дзеркало тижня".

Повідомляється, що Мостовий був засновником "Дзеркала тижня" і першим головним редактором.

"Людина, яка 17 років — з 1994-го по 2011-й — відстояла біля керма нашого видання. Який створив колектив. Заклав моральний кодекс "Дзеркала" і всі 29 років забезпечував клімат-контроль у нашій професійній сім'ї", — ідеться в матеріалі.

Журналісти зазначили, що Мостовий володів енциклопедичними знаннями, унікальним почуттям гумору і такту, оптимізмом і колосальною вірою в Україну. Він не приймав подарунків від влади.

Також, як сказано в повідомленні, Мостовий насамперед цінував свободу і любов до людей.

"Без цих двох цінностей, як навчав нас Палич усім своїм майже шістдесятирічним журналістським життям, не буде ні нашого видання, ні нашої країни. Свобода і Люди!" — ідеться в матеріалі.

Володимир Мостовий

Зазначається, що прощання з Володимиром Мостовим відбудеться в суботу о 12:00 у Великій залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську розслідують смерть 27-річного військового. Хлопець перебував на війні з початку повномасштабного вторгнення і воював на найгарячіших напрямках. Він приїхав зі служби в рідне місто 1 листопада, а вже 2-го його не стало.

Також 2 листопада стало відомо, що в Одеській області помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці. Унаслідок побиття в чоловіка були зламані шийні хребці та стався набряк мозку. Весь цей час він перебував на апараті ШВЛ.