Горять приблизно 1000 квадратних метрів: у Вінниці спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Рятувальникам ДСНС вдалося локалізувати вогонь. Всього було задіяно 40 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

У Вінниці на вулиці Гонти загорілися складські приміщення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України у Вінницькій області у Facebook.

"У Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що площа пожежі склала приблизно тисячу квадратних метрів, вогонь вдалося локалізувати о 22:36.

"Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари", — заявили в ДСНС.

Зокрема, до гасіння пожежі залучені 40 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Пожежа у Вінниці Пожежа у Вінниці

Журналісти "Суспільного" з посиланням на власні джерела розповіли, що в будинках, які розташовані поблизу, вимкнули електропостачання.

На момент виходу публікації не повідомлялося про постраждалих внаслідок події.

Нагадаємо, ввечері 13 жовтня велика пожежа спалахнула під тимчасово окупованим Іловайськом Донецької області. В соцмережах повідомляли про те, що в районі Кутейникового загорівся газопровід.

8 листопада росЗМІ повідомляли, що в Єравнинському районі Бурятії (Російська Федерація) на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний" сталася пожежа в приміщенні розміром 100 на 150 м, зокрема вогонь охопив 500 квадратних метрів, його локалізували. Повідомлялося, що загорілася будівля неексплуатованого цеху.