На Полтавщині через туман сталася масштабна ДТП: зіткнулися приблизно 10 автівок, – соцмережі (відео)

Аварія нібито сталася на трасі М 03 Київ-Харків поблизу Решетилівки. На території області спостерігався вночі та вранці туман, а видимість становила лише 200-500 м.

На Полтавщині через сильний туман відбулася масштабна ДТП. Зіткнулися приблизно десять автомобілів. У Telegram-каналі "Реальна війна" опублікували відповідне відео.

Аварія наче відбулася на трасі М 03 Київ-Харків поблизу Решетилівки. Внаслідок ДТП наче ніхто не постраждав.

На Полтавщині також через сильний туман відбулася аварія на автодорозі Полтава – Олександрія, у селі Шевченки, Мачухівської громади. За інформацією пресслужби Нацполіції, відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ 21099 та HONDA Accord. Внаслідок зіткнення водій ВАЗ загинув на місці ДТП. Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці наголосили на тому, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху. На території області 10-го листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

ДТП в Україні

На Закарпатті 15 жовтня п'яний водій на смерть збив 6-річну дівчинку. Підозрюваний чоловік може опинитися за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років. Дівчинці намагалися допомогти, але вона померла на місці аварії.

Також 25 вересня в Миколаївській області відбулася потрійна ДТП. За даними слідства, аварія сталася на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро". Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

7 листопад на Закарпатті водій Audi збив прикордонника на блокпосту. Внаслідок удару його відкинуло на лобове скло.

Нагадаємо, 10 жовтня у Румунії в ДТП потрапив автобус з 82 українцями. Транспортний засіб перекинувся після зіткнення.