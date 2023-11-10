Мати не встежила за донькою: на Закарпатті вантажівка переїхала півторарічну дитину (фото)
У Поліції заявили, що водій вантажівки був тверезий на момент події. Однак у крові матері загиблої дитини зафіксовано 1,7 проміле алкоголю.
У Закарпатській області вантажівка збила дитину. Мати відволіклася, тоді як дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги в селищі Ясіня Рахівського району. Про це повідомляє ГУНП у Закарпатській області.
Зазначається, що подія сталася 9 листопада близько 16:20. На дорозі 57-річний водій вантажівки "Урал", житель села Чорна Тиса, скоїв наїзд на півторарічну дитину.
За словами правоохоронців, вулицею йшла 32-річна місцева жителька з дочкою. В один момент жінка відволіклася і перестала стежити за дівчинкою. Тоді дитина вийшла на проїзну частину дороги, а вже там її збила машина.
Повідомляється, що дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але від отриманих травм вона померла.
Поліція зазначила, що водій вантажівки був тверезий на момент події. Однак у крові матері загиблої дитини зафіксовано 1,7 проміле алкоголю.
"Встановлено, що жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її дії в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що водій вантажівки затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Матері також може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
"Слідчими вже призначено низку експертних досліджень, за висновками яких правоохоронці встановлять усі обставини аварії. Слідство триває", — сказано в повідомленні.
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