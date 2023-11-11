У Чорнобильскому заповіднику зафіксували бурого ведмедя: війна не змусила піти (фото)

Бурого ведмедя внесено до Червоної книги України. Дослідники фіксували його сліди протягом кількох місяців.

Попри повномасштабну війну РФ проти України з Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника не пішли бурі ведмеді. Про це повідомляє пресслужба заповідника у фейсбуці.

Фотопастки зафіксували в Чорнобильському заповіднику присутність бурого ведмедя. Цей вид вже фіксували у 2020 та 2022 роках, що означає, що попри негаразди повномасштабної війни, ведмеді не покинули територію.

Бурий ведмідь на світлини є дорослим самцем

"Отримана інформація вказує, що, попри негаразди воєнного часу, найбільший хижак Європи не покинув Чорнобильський заповідник, а почувається тут, ніби вдома", — написали в дописі.

Також співробітники природоохоронної науки регулярно фіксують сліди бурого ведмедя під час патрулювання території. Проте тепер цьому є і підтвердження у вигляді світлин. На ній зображено, за оцінкою експертів, дорослого самця.

Дослідники вже кілька місяців фіксували сліди ведмедя Дослідники вже кілька місяців фіксували сліди ведмедя

Зазначається, що заповідник вже півтора роки, як почав відновлювати свою діяльність після окупації російських військ. Для цього довелося наново відбудувати інфраструктуру для охорони та досліджень. Свідчення з фотопасток є також пряме підтвердженням того, що заповідник зберігає природні комплекси й особливо рідкісні види тварин.

Бурого ведмедя внесено до Червоного книги України, Червоного списку МСОП та CTIES. Хижак під загрозою зникнення через діяльність людини. Браконьєрство, високий рівень смертності серед ведмежат при народженні також негативно вплинули на популяцію.

Нагадаємо, 19 жовтня у ЗСУ заявили про небезпеку повторного вторгнення ЗС РФ з боку Чорнобильської зони. Україна посилює обороноздатність.

3 жовтня дослідники писали, хто такі суперсвині, що можуть нашкодити навіть ведмедям.