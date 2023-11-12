"Тільки росте": на виїзд з Польщі утворилася величезна черга з вантажівок, — ДПСУ (відео)

2500 вантажівок очікують на виїзд із Польщі на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники.

На українсько-польському кордоні в трьох пунктах пропуску на виїзд з Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте… Сподіваємось, що розблокувати пункти пропуску вдасться завдяки запланованій на 13 листопада зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з представниками польської влади та перевізниками", – заявив речник ДПСУ.

За його словами, на ранок 12 листопада у черзі на українсько-польському кордоні стоять 2500 вантажівок. Наразі їм рух ускладнюють польські перевізники. Більшість вантажівок перебувають на напрямку пункту пропуску "Ягодин" — це понад 50%. Інші зосереджені на пунктах пропуску "Рава-Руська" і "Краківець". Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, — це пункт пропуску "Краківець".

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Стан черг перед пунктами пропуску

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України розповіли про стан черг перед пунктами пропуску із Польщею, на виїзд з України станом на 15:00 12 листопада:

"Ягодин" — 12 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 13 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 9 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1381 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, на кордоні з Польщею ускладнений рух для вантажівок через страйк польських перевізників. 6 листопада поляки розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон. За наявною інформацією Держприкордонслужби, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину.