Історик знайшов таємничий грот у скелі на схилах Дніпра (фото)

Грот закінчується "вікном" у скелі, звідки видно нещодавно утворений пляж.

Запорізький історик Олег Власов, науковий співробітник заповідника "Хортиця", знайшов таємничий грот у скелі Мавпа на схилах біля Дніпра. Подробиці він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік знайшов у скелі грот, про існування якого не здогадувався раніше. Печера розташована всередині скелі Мавпа. Інформацію щодо неї він отримав від блогера, але точної локації той не вказав.

"Є у скелі, над балкою Корівкою (він же — Малий Коров'ячий пляж), наскрізний грот. Не називається ніяк", – повідомив фахівець.

Олег розповів, що пішов у бік скелі Мавпа, де вже бував сотні разів. Згодом він з'ясував й наявність наскрізного гроту.

Науковий співробітник Хортицького заповідника назвав його Мавпин лаз. Грот закінчується "вікном" у скелі, звідки видно прекрасний нещодавно утворений пляж. Він, ймовірно, утворився завдяки величезній брилі, яка відкололася.

Фото: Олег Власов / Facebook

Що таке грот

Грот – карстова форма рельєфу, неглибока печера зі склепінчастою стелею і широким входом або розширення печери після вузького входу. Такі утворення можна зустріти на узбережжях річок, морів та різних водойм, а також й локаціях, які були створені людиною, зокрема святилищах.

Нагадаємо, у вересні водій показав вузький тунель, який "викликає клаустрофобію". Багато глядачів навіть говорили, що відчувають наближення нападу паніки, спостерігаючи за тим, як автомобіль крутиться і повертає у вузькій печері. Деякі зазначили, що стіни змикаються.