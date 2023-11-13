В Україні можуть запровадити карантин: у МОЗ назвали причину

За рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи. Епідеміологи вирішуватимуть, чи це будуть закриття шкіл, масковий режим чи жорсткіші норми, розповіли в МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть ввести карантин через зростання захворюваності на вірусні інфекції. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 13 листопада.

"Карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз", — сказав Ігор Кузін.

Він зазначив, що з кінця вересня та початку жовтня в Україні фіксують підвищений рівень захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Зі слів Кузіна, пораховані певні так звані епідемічні пороги (рівні захворюваності), що дозволяють сказати про суттєвий спалах у якійсь з областей. Зокрема, спостерігається збільшення захворюваності серед дітей та дорослих.

"Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", — заявив він.

Ігор Кузін нагадав, що локальні протиепідемічні заходи зводилися до того, що школи відправляли учнів на так званий карантин протягом двох тижнів, а потім відновлювали навчання офлайн. У результаті це дозволило зменшити рівень інфікування дітей, а під час піка захворюваності — знизити поширення вірусу в колективах.

Він наголосив, що за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи, адже лише ця норма є працездатною після того, як коронавірус було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань та скасовано загальний карантин.

"Чи буде це закриття шкіл? Чи буде це масковий режим, наприклад, в тому ж громадському транспорті? Чи буде це обмеження якоїсь торгівлі? Чи будуть це більш жорсткі якісь норми? Ці рішення мають приймати місцеві епідеміологи", — наголосив він.

Головний державний санітарний лікар додав, що також за це відповідатимуть місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), вони розглядають подібні ситуації та приймають остаточні рішення.

Нагадаємо, 7 листопада в Рівненській області зафіксували перший в Україні випадок зараження новим субваріантом коронавірусу "Омікрон" під назвою "Пірола". Інфекцію виявили у 20-річного чоловіка.

У вересні в Голосіївському районі Києва зафіксували спалах африканської чумки свиней. У результаті чого на частині території "Конча-Заспи" встановили карантин.