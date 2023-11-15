Погрожував і висмикнув чеку: на Полтавщині чоловік прийшов з гранатою у військкомат (відео)

Гранату вилучила поліція, на яку він дочекався вже на вулиці, розповіли у відомстві.

У місті Кременчук чоловік прогулювався вулицею з гранатою в руках. Деталями інциденту 15 листопада поділилась пресслужба поліції Полтавської області.

Напередодні, 14 листопада приблизно о 16:40 в поліцію надійшло повідомлення. Неназвані очевидці розповіли, що по вулиці Алітуській пройшов чоловік з предметом, схожим на боєприпас, у руках.

"На місце негайно прибули патрульні поліціянти", — підкреслила пресслужба.

Правоохоронці встановили, що порушник — місцевий мешканець 1980 року народження. Боєприпас у нього вилучили. За попереднім висновком експертів, йдеться про страйкбольну гранату.

"За вказаними фактами тривають слідчі дії", — додали в поліції.

Видання "Кременчуцька газета" з власних джерел з’ясувало, що чоловік зайшов з гранатою у військкомат. Повідомляється, що він погрожував підірвати боєприпас та навіть висмикнув чеку.

"Його вивели на вулицю в очікуванні поліції", — передали у ЗМІ.

Варто зазначити, що страйкбольна граната — це вид airsoft зброї, призначений для вирішення різних ігрових завдань. Їх виготовляють на основі безпечної піротехніки, тож загрози вони не становлять, хоча копіюють функціонал та зовнішній вигляд бойових. Як елемент "ураження" у таких гранатах найчастіше використовують горох або кукурудзу.

Фото страйкбольної гранати Фото: STRIKESHOP

Нагадаємо, 14 листопада у Кременчуці стався ще один інцидент з гранатою. Нетверезий чоловік підійшов до жінки у кафе та поклав їй у руку боєприпас. Як пізніше з’ясувалось, це була імітаційно-тренувальна граната, яка імітує РГД-5.

Раніше, 9 листопада, чоловік підірвав гранату в автомобілі на Одещині. Невідомому у військовій формі не хотіли віддавати гроші водій та інший пасажир, тож він дістав боєприпас та висмикнув чеку.