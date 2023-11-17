Зробив собі чай і вдягнув капці: в Одесі жінка в своїй квартирі знайшла безпритульного (відео)

Чоловік пересувався по квартирі і спокійно, але з винуватим видом, реагував на обурення власниці квартири.

У Одесі жінка повернулася додому і зненацька виявила в себе гостя. Безпритульний чоловік, озброївшись паперовим стаканчиком з чаєм, сидів у неї в кімнаті. Одеситка зафільмувала відео розмови з візитером. Кадри в мережу виклав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ти що тут робиш? Куди ти зайшов погрітися? Ти зовсім страх втратив?", — говорить на відео жінка.

Між тим чоловік з винуватим виглядом, чаєм в руках і у новеньких жіночих домашніх капцях, намагався перейти в безпечне місце подалі від гучних розбірок власниці квартири — допити свій напій і спокійно пересидіти.

Жінка попередила, що викличе поліцію, оскільки вона сама вдома з малою дитиною.

Чи вдалося безхатьку відігрітися і не потрапити до рук поліції, невідомо.

Нагадаємо, що мандрівка британця обернулась жебракуванням у Москві та викликом поліції. 35-річний Джордж Боултбі проживав на острові Мен та мав родину — дружину та трьох дітей.

Раніше повідомлялося, що безхатько, який врятував дитину в колясці, відразу після цього отримав роботу. Завдяки своєму подвигу колишній безпритульний, на ім'я Рон Нессман став героєм.