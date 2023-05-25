Приїхав у РФ і став безхатьком: британець застряг у Москві та почав жебракувати, — росЗМІ

Російські журналісти поділилися історією чоловіка, що вирушив у подорож світом і згодом став безпритульним. Батьки приїхали забрати іноземця додому, однак переконати його поїхати зі столиці Росії не виходить.

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Мандрівка британця обернулась жебракуванням у Москві та викликом поліції. Про це 25 травня повідомили у російському медіа Baza.

За даними російських журналістів, 35-річний Джордж Боултбі проживав на острові Мен та мав родину — дружину та трьох дітей. У 2015 році йому діагностували параноїдну шизофренію. Згодом іноземець вирушив у світову подорож, однак через пандемію застряг у Москві.

"У нього вкрали документи, і він перетворився на міського безпритульного. Зараз Джордж щодня відвідує церкву на Поклонній горі, де його годують, після чого вирушає жебракувати", — йдеться у пості.

Автори контенту передають, що у РФ нещодавно прилетіли батьки Боултбі, однак вмовити сина повернутися додому їм не вдалося.

"Він категорично відмовився, заявивши, що це його життя, він робить, що хоче. У Росії йому подобається, а у Британії — ні", — зазначено в публікації.

Як з’ясували медійники, тоді батьки Боултбі звернулись за допомогою до знайомого росіянина, однак і той переконати чоловіка не зміг. Після марних спроб вплинути на рішення Боултбі москвич вирішив вдатися до радикальних дій та звернутися у поліцію.

"Щоб правоохоронці вигнали його із країни за незаконне прибуття. Може, хоч так пощастить повернути Джорджа додому", — пояснили в пості.

Нагадаємо, 24 травня у Москві виникла пожежа на Карамишевській набережній. У ЗМІ повідомили, що причиною став спалах будівельного сміття і вогонь згодом перекинувся на дерев’яні споруди.

Раніше, 23 травня, телеграм-канали повідомляли про затримання пари через запуск кулі з прапором легіону "Свобода Росії" у центрі Москви.