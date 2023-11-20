"Блокада кордону з Україною": польські фермери приєднаються до протесту перевізників (карта)

За інформацією журналістів, близько 100 польських фермерів планують провести триденну акцію протесту на КПП "Медика".

У Польщі до страйку перевізників на кордоні з Україною мають намір приєднатися фермери. Такі дії можуть поставити під загрозу доставку гуманітарної допомоги постраждалій від війни країні, пише Bloomberg.

За даними журналістів, блокада, що розпочалася два тижні тому, призвела до того, що по обидва боки кордону в черзі на перетин кордону стоять близько 20 000 автомобілів.

Далекобійники з Польщі та деяких східних країн-членів Європейського Союзу стверджують, що тимчасові поступки, запроваджені після російського вторгнення, створили нечесну конкуренцію з боку України та вимагають їхнього скасування.

У публікації йдеться про те, що нинішня напруженість нагадує конфлікт через постачання зерна з України, який призвів до того, що Польща та Угорщина на початку цього року запровадили односторонні заборони на імпорт.

Близько 100 польських фермерів планують провести триденну акцію протесту на контрольно-пропускному пункті Медика, повідомив агентству один з її організаторів Лукаш Мартін. "Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", — сказав він.

Фото: google.com/maps

Члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту галузевої групи з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися з листом до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням переглянути угоду, що допускає лібералізацію дорожнього руху з Україною, термін дії якої спливає в червні 2024 року.

Виконавчий директор ЄС заявив 16 листопада, що будь-яке повторне введення дозволів або квот на автомобільні перевезення з України юридично неможливе, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Києвом. ЄС дозволив українським перевізникам переміщати товари без отримання дозволів для більш легкого і швидкого потоку вантажів під час війни.

Блокування українського кордону: що відомо

6 листопада польські перевізники вийшли на акцію протесту та заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Повідомлялося, що організатори пропускали лише один вантажний автомобіль на годину.

Серед основних вимог перевізників: повернення дозволів, посилення правил перевезень, отримання доступу до системи "Шлях" і створення окремих черг для порожніх фур.

У Держприкордонслужбі очікували на розблокування кордону після перемовин, однак польські перевізники й надалі продовжують страйкувати.

За інформацією ЗМІ, якщо польська влада не вирішить проблему з перевізниками, Єврокомісія накладе на Польщу санкції.

Позиція України

14 листопада спікер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив, що польські перевізники продовжують блокувати українські вантажівки на трьох основних напрямках кордону.

"Переговори з Польщею поки що ні до чого не привели. Польські перевізники продовжують блокувати три основні напрямки", — сказав Демченко. За його словами, фактично страйкарі пропускають за годину одну або кілька українських вантажівок. Нині, як і в попередні дні, черги є, машини дуже повільно рухаються в бік українського кордону.

Черги на кордоні

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України станом на 18:00 20 листопада на кордоні в пунктах пропуску з Республікою Польща зафіксовано наступні черги на перетин державного кордону:

"Ягодин" — 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 10 л/а, 3 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краковець" — 20 л/а, 7 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 20 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смольниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1887 електронне в/о, здійснюється пропуск тільки вантажівок із допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, у т. ч. ПММ).

Нагадаємо, 15 листопада Фокус розповідав, якими можуть бути наслідки страйку перевізників у Польщі. За словами виконувачки обов'язків у 2019 році міністра аграрної політики Ольги Трофімцевої, якщо не вдасться домовитися, то польські перевізники теж зіткнуться з проблемами в майбутньому. Українська сторона вже зазнає втрат.