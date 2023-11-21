"Терміни невідомі": перевізники Словаччини заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

За даними ДПСУ, з 13:30 почалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Німецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

На території Словаччини перевізники почали перешкоджати проїзду вантажних автомобілів через пункт пропуску "Вишнє Німецьке". Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, який рухається в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Німецьке", що суміжний із українським пунктом пропуску "Ужгород". Його ініціював і проводить Союз перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими", — заявив він.

Демченко повідомив, що наразі українські прикордонники активно стежать за розвитком ситуації та вдосконалюють узгодження з радянськими колегами щодо подальших процедур пропуску вантажних автотранспортів через кордон. Вони також працюють над уточненням критеріїв для дозволу проїзду різних категорій вантажів.

Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Німецьке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

6 листопада польські перевізники вийшли на акцію протесту й заблокували рух вантажівок до пунктів пропуску. Через такий страйк на дорогах до пунктів пропуску утворилися великі черги з вантажівок. Повідомлялося, що організатори пропускали лише один вантажний автомобіль за годину.

Серед основних вимог перевізників: повернення дозволів, посилення правил перевезень, отримання доступу до системи "Шлях" і створення окремих черг для порожніх фур.