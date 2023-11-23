Страйк на кордоні: зупинено рух на ще одному пункті пропуску у Польщі, — ДПСУ

Мітингувальники перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика – Шегині". За попередньою інформацією, блокування триватиме до 26 листопада.

Польські страйкарі продовжують свою акцію на кордоні з Україною та заблокували вже рух вантажівок на четвертому пункті пропуску. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Тепер учасники акції не пропускають вантажівки у пункті пропуску "Медика – Шегині". За інформацією польських прикордонників, блокування руху може тривати до 26 листопада.

Станом на ранок 23 листопада у цьому напрямку у черзі на в’їзд в Україну очікують близько 1,4 тис. вантажних автомобілів. Зазначається, що рух легкових автомобілів та автобусів організаторами акції блокуватися не буде.

Українські прикордонники повідомляють про потенційне ускладнення руху на в’їзд та виїзд з Польщі. Наразі Держприкордонслужба працює з польськими прикордонниками над процедурою подальшого пропуску вантажівок та товарів, які пропускатимуться через кордон.

Страйк на кордоні: що відомо

Польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною вже понад два тижні. Організатори акції вимагають, зокрема, повернення українським перевізникам дозволів. 16 листопада до акції доєдналися словацькі перевізники. Вони заявили, що запровадженні після початку повномасштабного вторгнення послаблення для України спричинили нечесну конкуренцію.

20 листопада за інформацією ЗМІ стало відомо, що до страйку хочуть долучитися польські фермери. Повідомлялося, що близько 100 людей проведуть акцію протесту на пункті пропуску "Медика", яка триватиме три дні.

Також зазначимо, що Союз автомобільних перевізників Словаччини звернувся до своїх колег з Угорщини з пропозицією спільного блокування кордону. Зазначається, що наразі словацькі перевізники чекають на відповідь.

Нагадаємо, у відповідь на протести своїх польських колег українські перевізники влаштували попереджувальну акцію. Вони кажуть, що така ситуація на кордоні шкодить економіці обох країн.

Зазначимо, як писали ЗМІ 16 листопада, Євросоюз може накласти на Польщу санкції, якщо влада не вирішить питання зі своїми перевізниками. Втім які саме заходи можуть бути прийняті, не повідомлялося.