Відновлення України: Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро

За словами заступниці міністра відновлення Ганни Юрченко, гуманітарна допомога, надана Словенією, є найбільшою допомогою, яку країна надала будь-кому за останнє десятиліття.

Словенія готова виділяти гранти до 5 мільйонів євро на інфраструктурні об'єкти. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Агентство відновлення повідомило, що відбулася зустріч словенської делегації з главою Агентства Мустафою Найємом і заступником міністра інфраструктури Ганною Юрченко. На зустрічі обговорювали співпрацю зі Словенією у відновленні України.

Проєкти відновлення, що претендують на гранти, розглядатиме Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR). Обрані об'єкти відновлення отримають дофінансування в розмірі до 50% від вартості проєкту.

В Агентстві відновлення зі свого боку "готові масштабувати" ці проєкти, щоб прискорити процес відновлення.

"Пріоритетом Агентства є відновлення максимальної кількості пошкоджених інфраструктурних об'єктів з метою надання базових послуг населенню в усіх регіонах України", — наголосив керівник Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Допомога Словенії у відновленні України

У повідомленні Агенції відновлення зазначається, що за минулий рік сума коштів, виділених Словенією на гуманітарну та матеріальну допомогу, а також допомогу в розвитку України, становила 3,46 млн євро. У поточному році Словенія майже подвоїла суму допомоги. Очікується, що до кінця року розмір допомоги сягне 6,14 млн євро.

"Це найбільша гуманітарна допомога Словенії за останнє десятиліття. Ми вдячні Словенії за таку суттєву підтримку України і готовність співпрацювати далі", — заявила заступниця міністра відновлення Ганна Юрченко.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що Україна таємно отримала дрони Belin зі Словенії. Українські військові вже деякий час використовують словенські БПЛА. Компанія C-Astral збирає їхні відгуки, щоб зробити нову модель ще кращою.

Раніше Фокус писав, що в умовах повної секретності Україна отримала від Словенії 20 БТР Valuk. За словами журналістів, офіційного підтвердження від уряду Словенії немає. Однак джерела підтвердили, що транспортування було завершено цього тижня.