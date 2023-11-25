Дерусифікують мову жестів: українці стали використовувати міжнародний знак "дякую"

За радянських часів українську мову жестів було практично знищено, бо знаки й орфографію замінили російськими. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ дедалі більше людей, які використовують жестову мову, прагнуть позбутися русизмів.

Експертна комісія Українського товариства глухих дерусифікувала слово "дякую" після початку повномасштабної війни. Про це Kyiv Independent розповіла заступниця голови товариства Тетяна Кривко.

За інформацією видання, до повномасштабного вторгнення РФ українці, які використовують мову жестів, дякували один одному знаком, що нагадує зняття капелюха та уклін. Цей жест використовують російськомовні.

"Але ми (українці) не повинні ні перед ким кланятися", — сказала Кривко.

Вона пояснила, що тепер українці використовують міжнародний знак "дякую", який позначається піднесенням руки до підборіддя з легким переміщенням у бік співрозмовника.

У виданні пишуть, що українська мова жестів практично зникла за Радянських часів, коли знаки і дактилоскопія були замінені російськими. За словами Кривка, з початку великої війни дедалі більше людей, які використовують мову жестів в Україні, прагнуть позбутися російських знаків і дактилоскопії.

"Сьогодні спільнота глухих в Україні не хоче мати нічого спільного з російською мовою. У результаті багато хто або повністю, або частково уникає [російських жестів]", — додає Кривко.

Дерусифікація триває в Україні після розпаду Радянського Союзу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ цей процес прискорився. Так, наприклад, за час великої війни в Києві нові назви отримали понад 300 міських об'єктів. Серед них станцію "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку". Це історична назва місцевості, яка вперше згадувалася ще за часів Київської Русі. А станція метро, названа іменем російського письменника Льва Толстого, отримала назву "Площа українських героїв".

Нагадаємо, у листопаді в Україні розгорівся скандал після висловлювань екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон на адресу російськомовних бійців "Азова". На думку філологині, вони "ганьблять Збройні сили України", оскільки спілкуються не державною мовою.

На висловлювання Фаріон відреагував заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Він закликав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність Ірини Фаріон. За його словами, мовознавиця "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

Пізніше щодо екснардепа СБУ відкрила кримінальне провадження за чотирма статтями.