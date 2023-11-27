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У Києві негода пошкодила найбільший прапор України: у КМДА відреагували (відео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | У Києві негода розірвала прапор України біля монумента "Батьківщина-Мати"

Через погодні умови прапор України біля монумента "Батьківщина-Мати" приспустили, однак це не допомогло вберегти його. Влада пообіцяла замінити його після стабілізації ситуації.

У Києві через негоду було пошкоджено найбільший прапор країни, який розташований біля монумента "Батьківщина-Мати". Відповідними кадрами почали ділитися місцеві Telegram-канали 27 листопада.

Із ночі в столиці вирує сильний вітер, і місто засипає снігом. Це призводить до наслідків і часткових руйнувань. Цього разу було пошкоджено державну символіку в центрі міста.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) вже отримали повідомлення про інцидент. Пошкоджений прапор України планують зняти, а пізніше замінити новим. Відбудеться це, щойно дозволять погодні умови.

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"Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, проте сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Наразі його вже знімають із флагштока та замінять на нове", — йдеться в повідомленні.

У КМДА окремо нагадали, що станом на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Його висота майже 90 метрів, а вага доходить до 32 тонн. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Варто зазначити, що в Києві справді від самого ранку вирує негода. Владі довелося оголосити II рівень небезпеки через вітер зі швидкістю 22 метри на секунду й сильний снігопад.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що в Одесі через негоду обвалилася 100-метрова труба котельні. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що остання доба була важкою та виснажливою для всього регіону. Ремонтні роботи на котельні вже почалися та будуть закінчені якомога швидше.