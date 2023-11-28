Знеструмлені села і перекриті траси: ДСНС та енергетики ще ліквідовують наслідки негоди (фото)

Профільні служби і синоптики попереджають, що стихія може повернутися, тому розслаблятися не варто.

В Україні через негоду, яка характеризувалася рвучким вітром і сильними снігопадами, станом на вечір 27 листопада залишаються знеструмленими 882 населених пункти у 12 областях. Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі. Генерації електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Планових відключень побутових споживачів не передбачається. Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована", — йдеться в повідомленні.

Ситуація з електропостачанням

За даними Міненерго станом на 20:22, найбільша кількість знеструмлених населених пунктів налічується: в Одеській області — 313 (близько 110 тисяч споживачів) та на Миколаївщині – 151 населений пункт (32,1 тисячі споживачів).

Крім того, ситуація по областях виглядає таким чином:

Вінницька — усі споживачі, які були знеструмлені через погодні умови, вже зі світлом;

Дніпропетровська — через сильну хуртовину без світла залишаються 8 населених пунктів, серед яких 3 – частково (загалом 150 споживачів);

Донецька — через негоду і бойові дії немає електроенергії у 26 населених пунктах (6,8 тисячі споживачів). Енергетики вже повернули світло до 140 населених пунктів та заживили близько 100 тисяч точок обліку. Без електропостачання залишаються 154 населених пунктів (131,4 тисячі споживачів);

Запорізька — залишаються знеструмленими 2 населених пункти (280 абонентів). Відновлено електропостачання в 120 населених пунктах (23,8 тисячі споживачів);

Київська — залишаються знеструмленими 15,8 тисячі клієнтів. Планується повернути світло більшості до початку комендантської години;

Кіровоградська — відключено 9 населених пунктів (984 користувачі). Проте ситуація з ремонтами ускладнюється через стан дорожнього покриття;

Полтавська — відключено 21 населений пункт (4,5 тисячі абонентів). Планується відновити електропостачання для більшості споживачів до початку комендантської години;

Сумська — залишаються знеструмленими 23 населених пункти (2,3 тисячі користувачів);

Тернопільська — усі абоненти, які залишалися без світла внаслідок негоди, наразі заживлені;

Харківська — споживачі, які були без електропостачання через негоду, заживлені. Проте без електроенергії через бойові дії залишаються майже 17 тисяч абонентів;

Херсонська — через негоду залишаються без світла 8 населених пунктів;

Хмельницька — усі відключені через ускладнені погодні умови абоненти вже зі світлом;

Черкаська — повністю знеструмлено 29 населених пунктів, серед яких 12 – частково (загалом 10,5 тисячі абонентів);

Чернівецька — знеструмлені внаслідок поривів вітру населені пункти вже з електропостачанням;

Чернігівська — залишаються знеструмленими 33 населених пункти (4,9 тисячі споживачів).

У столиці всі споживачі мають електропостачання, однак Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки.

Ліквідація наслідків негоди ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:01 27 листопада відбуксирували 1233 транспортних засоби, прибрали 164 дерева.

"За інформацією Укравтодору, проїзд на шляхах загального користування забезпечено. Перекрито рух транспорту на 10 автодорогах: в Миколаївській (7), Одеській (2) і Кіровоградській (1) областях. На автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів у Черкаській (2) та Одеській (1) областях", — йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Як відзначає ДСНС, Україна, Молдова, Болгарія і Румунія — найбільш постраждалі від циклону країни.

Варто зазначити, що в Києві справді від самого ранку 27 листопада вирувала негода. Владі довелося оголосити II рівень небезпеки через вітер зі швидкістю 22 метри на секунду й сильний снігопад. Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі та загалом забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Ситуація контрольована.

До допомоги постраждалим також були залучені бійці Національної гвардії. Вони надають допомогу ДСНС і разом із ними справляються з наслідками. Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки й евакуації громадян використовується військова техніка.