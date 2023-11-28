На Закарпатті під час виборів "барона" ромів лопатою вбили чоловіка (фото, відео)

Після конфлікту правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Постраждалого вдарили металевим предметом по голові.

У Підвиноградові Берегівського району на одній із вулиць відбулася бійка, а згодом й вбивство. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що причетний до злочину 34-річний місцевий житель. Він міг завдати тілесних ушкоджень 40-річному громадянину, який згодом помер. Чоловік отримав пошкодження внаслідок ударів металевим предметом по голові.

Порушене кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. Деталі розслідування мають намір повідомити згодом.

Журналіст Віталій Глагола, опублікувавши в Telegram-каналі повідомив, що подія відбулася під час виборів ромського "барона" у Підвиноградові. Згодом відбулася масштабна бійка, яка закінчилася трагедією. Він показав відео з місця подій.

На ньому можна побачити натовп на вулиці, в якому жінки гучно кричать, а чоловіки підсвистують. Водночас усі дивляться в той бік, де зав’язалася бійка й над скупченням присутніх в повітря "злітали" палиці.

Нагадаємо, 22 листопада у Києві правоохоронці затримали керівника великого наркосиндикату, якого оголосили у розшук ще у листопаді 2021 року. За інформацією слідства, разом із спільниками лідер наркокартелю організував виробництво та продаж коноплі у промислових масштабах. Його спільників затримали ще у 2021 році, а сам зловмисник переховувався від правоохоронців два роки.