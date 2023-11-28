У Центрі досліджень енергетики розповіли, коли можливі відключення світла

За словами Олександра Харченка, щоб уникнути дефіциту електроенергії, українці повинні економити споживання у пікові години.

У разі виникнення великого дефіциту електроенергії в Україні можливі відключення світла у години найбільшого споживання. Зокрема, такий дефіцит може виникнути вже при температурі нижче 8 градусів морозу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, Україна не зможе перекривати дефіцит електроенергії, коли температура в Україні опуститься нижче 8 градусів морозу. Окрім того, енергосистема ЄС має певні обмеження у перетинах з українською.

Харченко пояснив, що уникнути відключень світла можна у разі економії електроенергії у пікові години. Зокрема, помітний результат для енергосистеми буде, якщо кожна квартира економитиме близько 3-4 кВт. На його думку, якщо споживання електроенергії залишиться у звичному режимі, варто очікувати на відключення світла.

Втім у такому разі йдеться про відключення електроенергії лише на дві-три години, як це заплановано у запроваджених графіках.

Також директор Центру досліджень енергетики зазначив, що великі споживачі цієї зими вже обмежили споживання електроенергії, однак попри це ми близькі до імовірного запровадження обмежень для споживачів.

Відключення світла в Україні: що відомо

Через погіршення погодних умов та збільшення споживання в Україні останніми днями фіксували дефіцит електроенергії. Енергетики наголошували, що ситуація контрольована, однак просили українців економити світло.

31 жовтня у Міненерго спростували заяви, про можливе запровадження графіків відключення з листопада. Вони повідомляли, що українська енергосистема готова до зимового періоду, а у разі дефіциту електричної енергії Україна має додаткові потужності, які запустить у роботу в разі потреби.

Також у відомстві казали, планові відключення світла можливі у випадку, якщо Росія завдасть масованого обстрілу по енергетичних об’єктах.

Варто зазначити, попри це в Україні переглянули та оновили минулорічні графіки відключень світла. Тож у разі їх запровадження, тривалість відключення сягатиме до чотирьох годин.

Нагадаємо, 26 листопада ЗМІ повідомляли, що США надали Україні обладнання, що допоможе захистити українські енергомережі від російських хакерських атак. Відомо, що його вартість становить 1 млн доларів, однак отримала обладнання Україна безкоштовно.

Також 14 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Росія не відмовилася від тактики масованих ударів по Україні, однак очікує погіршення погодних умов та зниження температури.