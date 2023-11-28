За мить загорілися: на Харківщині п'яний чоловік підпалив дітей (відео)

40-річний чоловік, будучи напідпитку, підійшов до чотирьох дівчат та хлопця, які сиділи за столиком. Він вилив на них рідину та підпалив, розповіли в поліції.

28 листопада в селі Станичне Красноградського району Харківській області п'яний чоловік облив бензином та підпалив п'ятьох підлітків віком від 11 до 17 років. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Інформація про злочин у селі Станичне Красноградського району надійшла до поліції близько 16:30 28 листопада. Очевидці повідомили, що невідомий чоловік намагався підпалити дітей в місцевому магазині", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника при виїзді на місце події, ним виявився 40-річний мешканець села. Натомість дітей госпіталізували до лікарні, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Слідчий Красноградський РВП відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що діти встигли втекти від нападника.

"Відео з камер спостереження шокує — дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя діти встигли втекти", — сказав він.

Зі слів Болвінова, місцевий безробітний підійшов до чотирьох дівчат та хлопця, які сиділи за столиком. Наразі невідомо, чому він напав на дітей. Чоловік вилив рідину та підпалив, унаслідок чого вся компанія підлітків опинилася у вогні.

"Дії затриманого кваліфікуємо як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб", — додав він.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо про те, що в Києві затримали переселенця, який підпалив 12 автомобілів військових. Правоохоронці з'ясували, що до підпалів причетний 35-річний чоловік, що переїхав до столиці у 2014 році.

28 вересня в Роттердамі чоловік застрелив 46-річного викладача в університетській лікарні та відкрив вогонь по будинку своєї сусідки. В результаті чого жінка померла на місці, а її донька отримала важкі поранення, медики не змогли її врятувати. Крім цього, стрілець підпалив будинок сусіди та медичний центр за допомогою коктейлів Молотова.