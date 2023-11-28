"Лідер, який змінює хід історії": Politico назвало Зеленського марафонцем і мрійником року

Видання поставило українського президента поряд із Вінстоном Черчиллем, Мартіном Лютер Кінгом молодшим і Нельсоном Манделою, зауваживши, що він один із тих, хто вміє користуватися словом.

Президент України Володимир Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. ЗМІ назвало його "Марафонцем року" і "Мрійником №1".

"Вінстон Черчилль. Мартін Лютер Кінг молодший Нельсон Мандела. Час від часу з’являється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський. Від його зухвалого відео "Ми тут", знятого в перші дні війни біля його президентського офісу на вулиці Банковій, і його культової фрази "Мені потрібна зброя, а не евакуація", — пише видання.

Зазначається, що своїми промовами Зеленський надихав українців протистояти Росії, умовляв, ганьбив і благав інші нації допомогти їм це зробити.

"Ці риторичні зусилля принесли свої плоди: західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї — від танків до винищувачів — зухвало рішучим силам України. Керівництво Зеленського було настільки ефективним, що йому вдалося проштовхнути речі, які донедавна були немислимими, висунувши Україну в першу чергу на членство в ЄС — і ближче, ніж хтось вважав можливим, до військового альянсу НАТО", — пише Politico.

Кого з відомих політиків відзначило Politico

Найвпливовішим діячем Європи за версією Politico стала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Урсула фон дер Ляєн — стала "Королевою" і найвпливовішою президенткою Єврокомісії, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган став "Медіатором", президент Угорщини Віктор Орбан переміг у категорії "Спойлер", президент Чехії Петр Павел переміг у номінації "Яструб", а російського політв'язня Олексія Навального назвали "російським Манделою".

Реджеп Тайїп Ердоган Віктор Орбан Олексій Навальний Джорджія Мелоні Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону і безпеку країни.

Раніше повідомлялося , що Зеленський кілька разів з'являвся на першій шпальті Time, ставав людиною року та лідером вільного світу.