У Запоріжжі поліція вночі шукала заблукалих підлітків: один був по плечі у воді (відео)

За даними правоохоронців, підлітки загубилися під час прогулянки. Ситуація ускладнювалася морозною погодою і тим, що діти не орієнтувалися на місцевості.

Двоє підлітків заблукали під час прогулянки в Запоріжжі. Один із них упав у річку, з якої довго не міг вибратися самостійно. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Запорізької області 28 листопада.

Зазначається, що стався інцидент у Шевченківському районі міста. Двоє дітей загубилися під час прогулянки і про це було повідомлено співробітникам правоохоронних органів.

Пізніше виявилося, що один із хлопців опинився у водній пастці, звідки тривалий час не міг вибратися, а всі вільні на той момент працівники органів вирушили їх шукати.

"Патрульні ретельно обстежували всі берегові ділянки, голосно кличучи дітей, і одночасно підтримували телефонну розмову з одним із хлопчиків. Ситуація ускладнювалася тим, що на вулиці була морозна температура, до того ж хлопчик зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон мав низький заряд", — ідеться в повідомленні.

У Запоріжжі поліції вдалося врятувати двох підлітків, які загубилися Фото: Патрульная полиция

У результаті співробітниками поліції вдалося знайти 13-річного хлопчика на ім'я Максим. Він був по плечі у воді й абсолютно не міг рухатися, адже занурився в мулисте дно.

Ще однією перешкодою стали зарості очерету, але, попри це, знесиленого хлопця вдалося врятувати. Підлітка переодягли в сухий одяг, а на той час на місце прибули ще й рятувальники, які донесли Максима до автомобіля патрульної поліції. Далі його передали медикам.

"Товариша Максима знайшли пізніше, промерзлий і наляканий хлопець бродив заростями на іншому березі. Сергій дуже зрадів, коли побачив інспекторів. Дитину також госпіталізували до медичного закладу", — підсумували в Патрульній поліції Запорізької області.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що на Закарпатті під час виборів циганського "барона" лопатою вбили чоловіка. Після конфлікту правоохоронці затримали 34-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Потерпілого вдарили металевим предметом по голові.