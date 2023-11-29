Де відключають світло: в "Укренерго" прогнозують максимум споживання електроенергії

Енергетики не підтвердили, що в Україні можливі аварійні відключення світла. При цьому згадали про можливість дефіциту і попросили українців витрачати електроенергію "раціонально".

Протягом найближчої доби в Україні максимально зросте споживання електроенергії. При цьому енергетики продовжують долати наслідки негоди, яка пронеслась південними та центральними областями 26 листопада. Українців попереджають, що у низці регіонів відключають електропостачання. Про деталі поточної ситуації станом на 29 листопада розповіли на сторінці Facebook Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Енергетики вказують, що найближчим часом прогнозують зростання дефіциту електроенергії. Причина ситуації — наслідки негоди, зменшення генерації альтернативними джерелами, погана погода, яка тримається у низці регіонів (дощ, ожеледиця, вітер). Тому наразі відключення світла відбуваються у шести областях:

Одеській; Миколаївській; Херсонській; Кіровоградській; Полтавській; Черкаській.

Відключення у цих регіонах — "через погодні умови", наголошують енергетики. Також пояснили, що в цілому є проблеми зі знеструмленням в 368 населених пунктах, розташованих у перелічених областях, а також на Дніпропетровщині та на Закарпатті.

Пресслужба "Укренерго" окремо відзначила, що на сьогодні не впроваджуються ліміти електроспоживання та графіки відключення. Також не пишуть про можливість аварійних відключень. Натомість нагадують українцям, що потрібно "раціонально" використовувати електроенергію.

"Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит", — це все, про що згадали у допису "Укренерго".

Відключення світла — деталі ситуації у енергосистемі

Зазначимо, увечері 26 листопада, коли на півдні Одещини відбувся ураган, президент України Володимир Зеленський підтвердив складну ситуацію у сфері енергетики, а також водо- і теплопостачання в окремих регіонах. Тоді ж ДТЕК пояснили: якщо зростатиме дефіцит електроенергії, то його не покриє імпорт з Європи й можливі відключення.

24 листопада енергетики розповіли українцям, як заощаджувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на систему. Зокрема, порадили тримати температуру у квартирі на рівні 18-20 градусів та дотримуватись правил використання холодильників.

Нагадуємо, згідно з попередніми оцінками, росіяни зібрали запас з 900 ракет, якими можуть вдарити по інфраструктурі України. Втім, в "Укренерго" радять українцям не тривожитись: енергетики підготувались і до зими, і до можливих обстрілів.