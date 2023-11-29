Вимагав майже 67 тисяч доларів: під Полтавою на хабарі затримано депутата (фото)

За інформацією слідства, чоловік вимагав у місцевого агропідприємця неправомірну вигоду за продовження термінів оренди ділянки та надання в оренду нових земель.

Українські правоохоронці викрили на хабарництві депутата Миргородської міської ради на Полтавщині. Чоловік вимагав гроші у фермера за вирішення земельного питання. Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

За інформацією слідства, депутат є членом земельної комісії. За неправомірну вигоду підозрюваний пропонував місцевому фермеру продовжити угоду про оренду земельної ділянки та надати в оренду нові землі.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

За вирішення питання депутат попросив фермера заплатити йому 66,7 тис. доларів. Зловмисник переконав підприємця, що забезпечить необхідну кількість голосів за відповідні земельні питання на профільній комісії та сесії міськради.

Затримали чоловіка під час отримання хабара, йому оголосили підозру. Під час обшуків за місцем роботи і в його домівці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Повідомляється, що наразі триває слідство. За вимагання хабара депутату загрожує до 12 років ув’язнення. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років із конфіскацією майна.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Зазначимо, що в НАБУ не повідомляють імені депутата. Утім, за даними ЗМІ, йдеться про депутата Михайла Лавицького.

Згідно з автобіографією, яка опублікована на сайті Миргородської міської ради, Лавицький — депутат Миргородської міськради з березня 2006 року. Із 2015 року він був головою постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій і підприємництва. Зазначено, що членом постійної комісії з питань земельних ресурсів і охорони довкілля він є з листопада 2020 року.

Також додамо, що на момент написання новини Миргородська міська рада не публікувала офіційних заяв щодо інциденту.

Нагадаємо, 15 листопада в Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомляли, що мера Сум, якого підозрюють у хабарництві, залишили відстороненим від посади. Зокрема, його викрили 2 жовтня на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 1,4 млн грн.

Зокрема, на початку листопада правоохоронці затримали на хабарі чиновника Держмитниці. За кошти він організував схему, яка дозволяла вільно перетнути кордон і без декларування вивезти з України потрібні гроші.