Олені вже не ті: український "Санта-Клаус" попався на порушенні ПДР, — ЗМІ (відео)

Поліціянти звернули увагу на "різдвяну колісницю" через те, що її пасажир був без шолома.

В Україні зупинили "Санта-Клауса" за порушення правил дорожнього руху. Деталями інциденту 29 листопада поділились у медіа "Рівне Вечірнє".

У місті Рівне поліціянти зупинили "святковий" мотоцикл з мотоколяскою через те, що його пасажир їхав без шолома. Проте, як з’ясувалося, водій взагалі не мав керувати цим транспортом.

33-річний чоловік не отримував посвідчення потрібної категорії та не мав права сідати за кермо мотоцикла. На нього склали протокол за відсутність відповідної категорії.

Варто зазначити, що порушник був одягнутий у новорічний костюм Санта-Клауса. Також на кадрах з місця подій видно, що у нього на голові була камера GoPro.

На момент публікації у поліції Рівненської області офіційно не коментували інцидент.

Нагадаємо, кіт на прізвисько Тобі зробив несподіваний подарунок своїй "родині" до Різдва. Хвостатий повернувся додому після свого зникнення ще у 2012 році.

30 листопада у США завалився головний символ Різдва. 12-метрову ялинку перед Білим домом просто перекинув вітер. Деякі американці переконані, що це — поганий знак, інші вважають, що святкове дерево "втомилося".

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода в Україні буде 1 грудня. Початок зими обіцяє здивувати, адже на українців чекає погіршення та поліпшення погоди одночасно.