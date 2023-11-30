Олені вже не ті: український "Санта-Клаус" попався на порушенні ПДР, — ЗМІ (відео)
Поліціянти звернули увагу на "різдвяну колісницю" через те, що її пасажир був без шолома.
В Україні зупинили "Санта-Клауса" за порушення правил дорожнього руху. Деталями інциденту 29 листопада поділились у медіа "Рівне Вечірнє".
У місті Рівне поліціянти зупинили "святковий" мотоцикл з мотоколяскою через те, що його пасажир їхав без шолома. Проте, як з’ясувалося, водій взагалі не мав керувати цим транспортом.
33-річний чоловік не отримував посвідчення потрібної категорії та не мав права сідати за кермо мотоцикла. На нього склали протокол за відсутність відповідної категорії.
Варто зазначити, що порушник був одягнутий у новорічний костюм Санта-Клауса. Також на кадрах з місця подій видно, що у нього на голові була камера GoPro.
На момент публікації у поліції Рівненської області офіційно не коментували інцидент.
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