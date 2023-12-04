Поблизу Києва внаслідок ДТП із автобусом та вантажівкою постраждало троє жінок (фото)

Внаслідок зіткнення з фурою легковий автомобіль викинуло на зустрічну смугу, де він протаранив автобус "Рута".

Пасажирки Renault отримали травми внаслідок аварії з вантажівкою та рейсовим автобусом. Подробиці повідомила пресслужба поліції Київської області у Telegram.

ДТП з вантажівкою, автобусом та легковим автомобілем відбулося на трасі Київ — Ковель в районі 38 кілометру автодороги. Правоохоронці встановили, що за кермом Renault був 70-річний водій. У автомобілі перебували три пасажирки.

Транспортний засіб зупинився для повороту ліворуч. Слідом на трасі рухалась фура КамАЗ. За кермом вантажівки перебував 59-річний водій. Він не врахував безпечної дистанції та швидкості. Внаслідок зіткнення, легковика відкинуло на зустрічну смугу. Згодом він зіткнувся з маршрутним автобусом "Рута" під кермуванням 47-річного водія.

Внаслідок ДТП, постраждали троє пасажирок першого автомобіля. Їхній вік – 37, 27 та 26 років. Усіх госпіталізовано до лікарні.

ДТП в Україні

П'яний водій 2 грудня влаштував смертельну ДТП у центрі Києва. Два автомобілі марок Toyota і Renault зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Внаслідок інциденту на місці аварії загинули двоє людей, а підозрюваного винуватця затримали.

На Закарпатті 15 жовтня п'яний водій на смерть збив 6-річну дівчинку. Підозрюваний чоловік може опинитися за ґратами до десяти років, з подальшим позбавленням права кермування транспортними засобами на термін від п'яти до десяти років. Дівчинці намагалися допомогти, але вона померла на місці аварії.

Також 25 вересня в Миколаївській області відбулася потрійна ДТП. За даними слідства, аварія сталася на трасі Н-11 "Миколаїв — Дніпро". Унаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень померли 21-річний водій і 19-річна пасажирка автомобіля BMW.

Нагадаємо, 24 листопада на території Харківської області автобус потрапив у ДТП. У поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем відбулася в Куп'янському районі.