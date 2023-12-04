Сніголавинна небезпека: українців попередили про сходження лавин у Карпатах (карта)
Синоптики і Служба порятунку закликають українців відмовитися найближчі два дні від походу в гори.
Укргідрометцентр 4 грудня повідомив, що на високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей упродовж найближчих двох днів очікується сніголавинна небезпека. Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
"Помірна сніголавинна небезпека очікується 4-5 грудня. Це ІІ рівень небезпеки", — йдеться у повідомленні.
За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 4 грудня:
- на вершині Пожижевська: температура повітря -10,2°С, вітер південно-західний, 7-9 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 31-71 см, сніг хуртовинний, помірно закріплений;
- на гірському масиві Плай: температура повітря -10,4°С, вітер південно-західний, 2-5 м/с, туман. Висота снігового покриву становить 7-48 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений;
- на горі Драгобрат: температура повітря -10,8°С. Висота снігового покриву становить 79 см.
Крім того, 4 грудня можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
В Україну знову йде антициклон. Наступного тижня в країну прийде незначне зниження температури. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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