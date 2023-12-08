В окупованій Керчі загорівся газопровід: росіяни не виключають диверсію, — ЗМІ (відео)

За даними російських медіа, близько 30 тисяч жителів Керчі залишилися без опалення. Вогонь також частково пошкодив лінію енергопередачі. Окупанти розглядають версію про умисне пошкодження мереж.

У ніч на 8 грудня на території окупованого Кримського півострова, у місті Керч, сталася пожежа на газопроводі. Про це повідомило російське видання ТАСС із посиланням на Міську єдину чергову диспетчерську службу (ЄЧДС).

"Сталося загоряння газопроводу. Наразі аварія ліквідується, ведеться підрахунок збитків", — повідомили журналістам у ЄЧДС.

За даними російського порталу "Известия", внаслідок пожежі частково пошкоджено лінію енергопередачі. На місці події працює МНС.

Місцевий Telegram-канал "МыКЕРЧЬ.РФ" повідомив, що східна котельня в Керчі, яка забезпечує теплом близько 30 тисяч осіб, призупинила роботу через надзвичайну подію на лінії газопостачання.

"Горить газ, що виривається з труби в районі "стику". Систему перекрили. Однак газ продовжує виходити з мережі під тиском, поки не вигорить", — зазначили автори каналу.

Повідомляється, що аварія на газопроводі сталася між 2 і 3 годинами ночі. На місце події прибув представник окупаційної адміністрації Керчі Олег Шевченко. За даними медіа, розглядається версія про умисне пошкодження мереж.

Нагадаємо, 7 грудня в центрі Москви в районі Преображенської набережної загорілося підприємство "Електрозавод". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

Раніше, 4 грудня, у тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу, внаслідок чого спалахнув один із резервуарів. РосЗМІ стверджують, що працівникам окупаційного МНС під час гасіння пожежі доводилося "маневрувати", оскільки в повітрі нібито перебували українські БПЛА.