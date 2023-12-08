Затоплення метро в Києві: у Кличка заявили, що винні Янукович і Азаров (фото)

Як заявив радник мера столиці Дмитро Білоцерковець, саме Янукович і Азаров 10 років тому відкривали станції, які тепер доводиться закривати на ремонт.

Радник мера Києва Дмитро Білоцерковець заявив, що в затопленні столичного метрополітену винні колишній президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це він написав у себе в Facebook.

За словами Білоцерківця, саме Янукович і Азаров 10 років тому відкривали станції, які тепер доводиться закривати на ремонт.

"Банда Януковича прийшла до влади 2010 року і їм потрібно було показувати швидкий результат — терміново відкривати станції метро", — написав він.

Білоцерковець заявив, що політики не врахували, що не встигли зробити гідроізоляцію.

"На папері, ймовірно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати. Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати тільки за результатами експертизи", — написав Білоцерковець.

Він зазначив, що через "піар" Януковича страждатиме міський бюджет.

Затоплення метро Києва Фото: Скриншот

Сам мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram повідомив, що фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки — Деміївська. Там рух поїздів закрили.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть зайняти до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні", — заявив Кличко.

Нагадаємо, що Київський метрополітен зупинив рух поїздів на кількох станціях синьої гілки через обвалення герметизації тунелю. Як заявила депутатка Київради Ксенія Семенова, проблема триває близько тижня і поки що погіршується, а причини підтоплення поки невідомі.