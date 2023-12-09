Грип, COVID чи просто застуда: повне керівництво, як відрізнити симптоми цієї зими

Застуда може уразити вас у будь-яку пору року, але, найімовірніше, вона підкрадеться до вас у зимові місяці, як і всі респіраторні захворювання. Але буває складно визначити, чи винна в цьому застуда, грип або COVID.

Хоча симптоми у різних людей можуть відрізнятися, застуда зазвичай протікає в легшій формі, в той час як грип або COVID можуть тримати вас у ліжку протягом декількох днів. Щоб допомогти вам відрізнити віруси, MailOnline попросив лікарів і вчених описати найпоширеніші симптоми кожного з них.

Симптоми при застуді, грипі та COVID Фото: Фокус

У таблиці показано симптоми в разі застуди, грипу та COVID:

загальні симптоми — зелений плюс;

випадкові та можливі симптоми — жовте коло;

симптоми, які ніколи не виникають — червоний хрест.

Симптоми застуди

"Симптоми застуди — це нежить, чхання, біль у горлі та закладеність носа", — каже професор Кардіффського університету Рон Екклс.

За його словами, якщо ваші симптоми в основному обмежуються верхніми дихальними шляхами, це, швидше за все, застуда. Риновіруси є найпоширенішою причиною застуди. Холодна погода сама по собі не може викликати застуду. Але організм більш сприйнятливий до інфекції, коли імунна система слабша, що може бути викликано падінням температури, стверджує професор.

"Застуда зазвичай розвивається поступово і може спричинити кашель, закладеність носа і втому", — пояснює лікарка загальної практики Енн Найнан. "Вони підкрадаються до вас із такими речами, як нежить або біль у горлі. Застуду можна відрізнити від грипу, оскільки вона просто неприємна, в той час як грип може збити вас із ніг і вкласти в ліжко".

Симптоми грипу

Збіг симптомів застуди та грипу, включно з чханням і закладеністю носа, може ускладнити постановку клінічного діагнозу, пояснює доктор Семюел Вайт із Центру інноваційних медичних технологій Університету Ноттінгем Трент. За його словами, викликане вірусами грипу захворювання зазвичай стає причиною кашлю, який є найчастішим перехресним симптомом. Але експерти стверджують, що, хоча багато симптомів схожі, грип зазвичай протікає набагато інтенсивніше і вражає весь організм.

Фактично, одна з головних відмінностей полягає в тому, що грип може спричинити проблеми зі шлунком. Як стверджує професор Екклс, до його симптомів можуть належати:

висока температура;

озноб;

лихоманка;

головний біль;

ломота і біль у тілі;

виражена втома;

нудота або блювання;

діарея.

Грип може бути небезпечним для життя. Але зазвичай це стосується тільки тих, хто старший за 65 років або має хронічні захворювання. Застуда може мати такий самий ефект лише у вкрай рідкісних випадках. Цій категорії рекомендується щорічно робити щеплення від грипу, щоб захиститися від серйозного захворювання.

За словами професора Вілсона, люди зазвичай відчувають більш виражений дискомфорт під час грипу. Підвищена тяжкість симптомів у поєднанні з можливістю ускладнень, таких як пневмонія, підкреслює важливість розрізнити захворювання для належного лікування.

Симптоми COVID

Нежить, біль у горлі, головний біль, постійний кашель і втома — усе це часті ознаки COVID. На початку пандемії COVID трьома контрольними ознаками вірусу були втрата смаку і нюху, постійний кашель і лихоманка. Але в міру того, як з'являлися нові штами, а вакцини знизили загрозу вірусу, офіційний список симптомів змінився. Ознаками коронавірусу є:

нежить;

біль у горлі;

головний біль;

постійний кашель;

втома.

Хоча багато симптомів COVID, як-от кашель і закладеність носа, схожі на грип і застуду, професор Вілсон пояснює, що вірус може чинити більш "стійкий і виражений вплив на дихальну систему".

"Лихоманка є поширеною ознакою, і за COVID вона має тенденцію бути тривалішою та сильнішою порівняно з типовою застудою", — вказує він.

Ще одним симптомом, менш поширеним за застуди та грипу, але спостережуваним в інфікованих COVID, є задишка, яка, за словами професора Вілсона, може варіюватися від легкої до важкої. Унікальніший і характерніший симптом COVID — раптова втрата смаку й нюху, що набагато рідше трапляється за застуди та грипу.

"Крім цих основних симптомів, важкі випадки COVID можуть призвести до таких ускладнень, як біль у грудях, сплутаність свідомості та синюватий колір губ або обличчя, що вказує на необхідність негайної медичної допомоги", — попереджає професор.

Необхідність вакцинації

Доктор Вайт підкреслює, що вакцинація "необхідна для запобігання зараженню грипом".

"Попри загальні симптоми, COVID вирізняється можливістю важких наслідків і унікальними проявами, такими як втрата смаку та нюху. Пріоритет вакцинації та дотримання профілактичних заходів залишаються першорядними в пом'якшенні впливу цих респіраторних захворювань", — підкреслює лікарка.

Нагадаємо, схожий на COVID китайський вірус може бути забутою хворобою XIX століття. Загадковий вірус кілька тижнів спричиняє хаос у Китаї. В інших країнах, таких як Індія, уже готуються вжити заходів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.