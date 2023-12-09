У Києві підтопило станції метро: рух транспорту організували по-новому (схема)

У столиці зміниться організація руху на ділянці "Деміївська" — "Теремки". Після закриття шести станцій метро, рух розворотними кільцями на Либідській площі дозволено тільки транспортним засобам, які перевозять пасажирів.

У київському метро тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі у зв'язку з ремонтом тунелю на ділянці станцій метро "Деміївська" — "Теремки". Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух розворотними кільцями на площі буде дозволено тільки транспортним засобам, що здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами. Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

"Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції. Надалі буде встановлено дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями тільки для громадського транспорту", — заявив Білошицький.

Він також додав, що для зручності пасажирів додатково пропонується облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Антоновича, 176, поруч із ТРЦ Ocean Plaza.

Схема організація руху на ділянці "Деміївська" — "Теремки" Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Києві 8 грудня зупинили рух поїздів "синьої" гілки метрополітену на ділянці між станціями "Деміївська" і "Теремки" через підтоплення тунелів. За словами керівника метрополітену Віктора Брагінського, тріщини в тунелі могли з'явитися внаслідок неякісно виконаних будівельних робіт. Також проєктувальники могли прорахуватися з гідроізоляцією тунелів.

Крім того, гілка прокладена в заплаві річки Либідь, тому розгерметизація могла статися через приплив води. Проблемна ділянка проходить через плавуни, а насичені водою породи можуть просідати та переміщатися, що також могло вплинути на підтоплення.

Фокус докладно писав, що відомо про ситуацію в столичному метрополітені і як влада розв'язуватиме цю проблему.

Також Фокус повідомляв, що, на думку радника мера Києва Дмитра Білоцерківця, винні в ситуації з київським метро — президент-утікач України Віктор Януковича та експрем'єр Микола Азаров.