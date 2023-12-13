Затоплення київського метро: поліція прийшла з обшуками (фото)

Слідство перевірить наявність помилок під час проєктування, будівництва та експлуатації підтопленого відрізку метрополітену.

У Києві правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та підрозділах Київської міської військової адміністрації. Про це повідомляють у поліції Києва.

Зазначається, що обшуки проводять у рамках відкритого провадження за статтею "Службова недбалість".

Фото: Нацполіція

Правоохоронці перевірять можливі недоліки та помилки, які виникли на етапах розробки, будівництва та експлуатації цього відрізку метрополітену. Також поліцейські встановлять осіб, з вини яких сталося затоплення тунелю київського метро.

Власне на станції метро мешканці та гості Києва ховалися під час повітряних тривог. Також внаслідок підтоплення люди повинні шукати альтернативні засоби для пересування.

У поліції кажуть, що роблять усе можливо для оптимізації розподілу наземних транспортних маршрутів, розвантаження проїзду та полегшення мобільності мешканців Києва.

Підтоплення київського метрополітену

8 грудня у Києві було зупинено рух на декількох станціях синьої гілки через розгерметизацію та підтоплення тунелю.

За словами керівника КП "Київський метрополітен" причиною такого інциденту імовірно стали неякісно виконані будівельні роботи. Зокрема, могли виникнути помилки під час проєктування гідроізоляції. Окрім того, підтоплення могло статися через приплив води у річці Либідь.

Невдовзі правоохоронці повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом службової недбалості.

Нагадаємо, у київській мерії заявили, що винними у підтоплені метро є експрезидент Віктор Янукович та колишній прем’єр-міністра Микола Азаров. Зокрема, саме вони відкривали станції 10 років назад.