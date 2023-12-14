Закриття станцій метро в Києві: у КМДА відповіли, яку зроблять оплату за проїзд (відео)

За пересадку з метро на наземний транспорт і навпаки доведеться платити. Однак, як пояснили в міській адміністрації, гроші з другої оплати будуть повертатись впродовж дня.

У Києві розв’язують питання одноразової оплати за проїзд для пасажирів, які змушені робити пересадки через закриття частини станцій метро. Деталями в ефірі телемарафону 14 грудня поділився директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, запуск "човникового" руху між "Деміївською" та "Теремками" помітно полегшив переміщення людей. Наразі між "Теремками" і "Либідською" немає руху метро, а шість станцій працюють лише як укриття через підтоплений тунель.

"За вчорашній день вже було переміщено понад 4 тисячі людей, які скористалися цим "човниковим" рухом", — розповів Кандибор.

Він підтвердив, що нині українці, які добираються з "Теремків" у центр столиці, змушені сплачувати за проїзд кілька разів. Проте влада вже має проєкт рішення щодо одноразової оплати на цьому маршруті.

"Тобто проводиться оплата за допомогою транспортної карти киянина і знімається плата лише за першу поїздку", — пояснив чиновник.

Якщо пасажир скористається метро і на "Либідській" пересяде на наземний транспорт — до ВДНГ чи "Теремків", проїзд потрібно буде все одно оплачувати навіть після змін. Проте наприкінці дня гроші будуть повертатись. Це працюватиме й у зворотному напрямі.

"Тобто людина не повинна платити ні двічі, ні тричі, а лише один раз на маршруті цієї гілки метрополітену", — підкреслив Кандибор.

Коли станції запрацюють?

Директор транспорту КМДА відповів, що термін відновлення повноцінної роботи метро на синій гілці залишився без змін. Рух обіцяють відновити через пів року.

"Від вчорашнього дня назовні тунелю працюють бурові машини — вони роблять геологію. І лише коли матимемо висновки спеціалістів, будемо розуміти, чи можемо скоротити терміни, чи ні. Попередньо це пів року, ми від них не відходимо і не збираємося їх збільшувати", — зазначив Кандибор.

Запис телемарафону (коментар Руслана Кандибора — з 1:28:39)

Нагадаємо, у КМДА розповіли, що про проблеми на затопленій ділянці метрополітену було відомо ще з 2011 року.

Директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що ще деякі станції столичного метро "потребують особливої уваги".