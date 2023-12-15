Українців збили на кордоні з Польщею: в МЗС озвучили нові деталі (фото, відео)

Водія, який збив громадян України на пішохідному переході, затримала поліція. Наразі тривають слідчі дії.

Правоохоронці затримали польського водія, який 14 грудня збив трьох українців поблизу пункту пропуску "Гребенне — Рава-Руська". Про це виданню РБК-Україна розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, наразі правоохоронці проводять слідчі заходи. Зокрема, водія автомобіля було затримано.

Зазначається, що одразу після аварії на місце виїхав український консул. Унаслідок ДТП українці отримали легкі ушкодження. Всю необхідну медичну допомогу їм надали на місці.

Ніколенко пояснив, що співпрацюють з правоохоронцями Польщі для з'ясування всіх обставин. Також українські водії разом зі своїми автомобілями повернулися в Україну.

ДТП на кордоні: що відомо

Відео з місця інциденту 14 грудня опублікував журналіст Євген Плінський. Відомо, що водій мікроавтобуса на польських номерах здійснив наїзд на трьох громадян України, які ходили по пішохідному переході.

Як розповідав ЗМІ Генконсул України у Любліні, аварія сталася при поліції. Один із водіїв отримав забій руки, ще один – забій ноги.

Наразі не відомо, чи затриманий водій брав участь у протестах на кордоні. Втім журналіст зазначив, що польські страйкарі отримують за один день своєї "акції" 400 злотих.

Страйк на кордоні

На початку листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажних транспортних засобів на українсько-польському кордоні.

Вони висунули низку вимог, однак головною з них є скасування для України "транспортного безвізу". Такий страйк перевізників спричинив складну ситуацію на кордоні, адже українські водії тривалий час не можуть в’їхати в Україну. Також відомо, що у чергах вже померло двоє водіїв.

На початку грудня повідомлялося, що Україна готується до евакуації водіїв через "катастрофічну" ситуацію. Окрім того, заблоковані українці готувалися оголосити голодування.

Тим часом у Польщі намагаються розібратися із протестами своїми перевізниками. 12 грудня польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що уряд знайшов спосіб, як розблокувати кордон, втім деталей не повідомлялося.