"Втратив найцінніше": репер та боєць ССО Yarmak став жертвою злочинців в поїзді (відео)

За словами військового, йому не так шкода вкрадені речі, як ті відео, які були в ноутбукові. Вони відзняті на передовій.

Репер і нині військовий Сил спеціальних операцій Yarmak (Олександр Ярмак), який є командиром підрозділу керування дронами, став жертвою злочинців у потягу "Дніпро-Київ". Невідомі поцупили у нього рюкзак з ноутбуком та камерою GoPro. Про це він розповів в Instagram.

"Їхав потягом "Дніпро-Київ". У мене вкрали рюкзак, в якому був ноут та камера. У іноземців з сусіднього купе теж вкрали рюкзак. Таке відчуття, що це відео записувалося десь в 98-му. Але, на жаль, це 2023 рік. І ось такий сервіс надає Укрзалізниця, я вже не вперше чую. Це — просто дніще. Вчора на тому самому потязі у військового вкрали всі речі і він вийшов просто у взутті, штанах і в футболці", — обурився Ярмак.

У своєму дописі він позначив "Укрзалізницю" та Національну поліцію України і закликав їх убезпечити пасажирів потягів від крадіжок.

За словами військового, йому не так шкода вкрадені речі, як ті відео, які є на вкраденому ноутбуці. Вони відзняті на передовій.

"Порада для військових, всю інформацію, яку ви записуєте на різні засоби, девайси, зливайте на якийсь захищений носій, який перебуває у безпечному місці. Бо в мене найцінніше, що сьогодні втратив – це інформація, унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які, на жаль, я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було на телефоні", — сказав репер.

Нагадаємо, що російська компанія "Лабораторія Касперського" у своєму новому звіті за 2023 рік, повідомила, що кількість викрадених даних зросла на 33%.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони придумали, як зменшити крадіжки палива, призначеного для ЗСУ. Постачальники фарбуватимуть пальне різними кольорами, при цьому марковані дизпаливо і бензин неможливо буде так розбавити, щоб колір повністю зник.