Підрив гранати на Закарпатті: підозрюваному депутату обрано запобіжний захід

За інформацією Офісу генпрокурора, у зв'язку зі смертю одного з потерпілих вирішують питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на вчинення терористичного акту, який спричинив загибель людини.

Депутату Керецьківської сільської ради на Закарпатті Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це 17 грудня повідомив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

У суді наголосили, що Батрина відправили на два місяці під арешт без можливості внесення застави.

При цьому з посиланням на матеріали розслідування суд зазначив у своєму повідомленні, що депутат вирішив підірвати гранати "з метою впливу на ухвалення рішень, вчинення або невчинення дій керівництвом Керецьківської ОТГ Хустського району".

"Сьогодні, 17 грудня, відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави відносно 54-річного громадянина України, чинного депутата Керецьківської сільської ради Хустського району Закарпатської області VIII скликання, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт)".

За цією кваліфікацією Батрину загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Водночас, як заявив Офіс генпрокурора, у зв'язку зі смертю одного з потерпілих вирішують питання про перекваліфікацію дій підозрюваного на вчинення терористичного акту, що спричинив загибель людини.

Що сталося

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин Сергій Батрин "придбав три вибухові пристрої, схожі на гранати".

За словами очевидців, підозрюваний разом з іншими депутатами прибув на засідання 24-ї сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання. Намагаючись вплинути на ухвалення рішення, Батрин вийшов із сесійної зали, а потім повернувся, дістав із кишень куртки вибухові пристрої та кинув їх на підлогу.

Поранення різної тяжкості дістали 23 людини, зокрема сам підозрюваний. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Один із постраждалих згодом помер від отриманих ран. Сам депутат перебував у реанімації.

Хто такий Сергій Батрин

Депутат сільради Сергій Батрин входив до складу комісії із законності, правопорядку та депутатської етики в Керецьківській сільраді.

Крім того, за даними YouControl, на людину з такими даними — Батрина Сергія Михайловича — раніше було зареєстровано ФОП, який займався міськими та приміськими пасажирськими перевезеннями. На сьогодні діяльність цього ФОПа припинено.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що депутат заздалегідь готувався до підриву гранат у сільраді. За словами глави відомства, у його будинку було знайдено записку, проте її зміст поки що не розкривається.