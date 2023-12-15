"Активіст": що кажуть на Закарпатті про депутата, який підірвав гранати (відео)

За словами колишнього голови сільської ради Петра Матіки, історія схожа на детективний фільм і все давно йшло до такого результату. Поліція продовжує слідчі дії.

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У Закарпатській області депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин підірвав гранати під час засідання сесії. Журналісти "Радіо Свобода" поспілкувалися з поліцією та жителями населеного пункту.

За словами начальниці відділення з питань соціального захисту населення Ганни Лапко, пролунало 3 вибухи, після чого з приміщення почали доноситися крики. Коли співробітники сільської ради побачили кількість крові, вони одразу ж викликали швидку допомогу.

"Понад 20 осіб постраждало. Усі, хто був на сесії. Ми не знаємо інформації, хто був на сесії. Було 23 депутати, троє запрошених і голова сільської ради", — розповідає Ганна Лапко.

Які питання розглядалися на засіданні — вона не знає.

Голова сільської ради в 1988-1994 роках Петро Матіко поділився, що раніше у них у селі такого ще не відбувалося і це схоже на "детективний фільм". Між чоловіком, який кинув гранату, та головою сільської ради неодноразово фіксувалися конфлікти. За словами колишнього голови сільської ради, була група на кшталт опозиції і все йшло до такого результату.

Депутат, який підірвав гранату, у своїх соціальних мережах також неодноразово публікував різні матеріали. Там ішлося про роботу сільської ради, продовжує чоловік.

"Завжди з претензіями. Особливо фінансові питання його хвилювали, що неправильно кошти розподіляються. Не туди спрямовуються, куди треба. Ну взагалі, активіст, але мені й уві сні не наснилося б, що він наважиться на таке", — каже колишній голова сільської ради.

Також свій коментар журналістам надали і співробітники правоохоронних органів. На місці події тривають слідчі дії та проводиться його огляд. Усі відомості стануть відомі після проведення експертиз.

"Усіх постраждалих одразу було госпіталізовано. Інформація встановлюється, всі детальні події. Зараз нам необхідно дочекатися першочергових слідчих дій і тоді ми зможемо надати більше інформації", — підсумувала співробітниця правоохоронних органів.

Нагадаємо, 15 грудня в Керецьківській громаді Закарпатської області депутат підірвав гранати, унаслідок чого постраждали 26 осіб, шестеро з них — у важкому стані. У поліції повідомили, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що депутат заздалегідь готувався до підриву гранат у сільраді. За словами глави відомства, у його будинку було знайдено записку, проте її вміст поки що не розкривається.