З аеропорту "Бориспіль" вилетів пасажирський літак: що відомо (відео, карта)

У пресслужбі аеропорту розповіли, що перегін повітряного судна 19 грудня з-під Києва став четвертим за рахунком за 22 місяці повномасштабної війни.

Найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777-300ER 19 грудня евакуювали з аеропорту "Бориспіль" до Європи. Про це повідомив профільний сайт avianews.com.

Подібний технічний перегін повітряного судна був четвертим за рахунком за 22 місяці війни. За інформацією пресслужби аеропорту, літак попрямував на французьке летовище Тарб-Лурд-Піренеї, яке використовується як база технічного обслуговування і тривалого зберігання авіалайнерів.

Переліт здійснено за запитом компанії-експлуатанта Skyline Express, раніше відомої як Azur Air Ukraine.

Карта польоту згідно з онлайн-радаром flightradar24 Фото: Скриншот

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, згідно з директивами, які діють під час запровадження воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про авіалайнер

Особливістю евакуйованого повітряного судна є його місткість — він міг перевозити 531 пасажира, що є рекордним показником для авіації України. До російського вторгнення в Україну авіалайнер під позивними Azur Air Ukraine перевозив туристів афілійованого туроператора Anex Tour на курорти Карибського басейну — на Домінікану та до мексиканського Канкуна.

Евакуація з Борисполя під час повномасштабної війни

24 лютого 2022 року евакуйований сьогодні Boeing 777-300ER перебував в аеропорту "Бориспіль" і не зміг вилетіти, оскільки небо України було закрите через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З 24 лютого 2022 року з аеродрому злетіли тільки кілька літаків.

20 грудня 2022 року Туреччина евакуювала два військово-транспортні літаки Airbus A400. Вони прибули до "Борисполя" в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року і залишалися заблокованими також через закриття повітряного простору України.

4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту "Бориспіль" до Румунії Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQP. Це було єдине повітряне судно авіаперевізника, яке перебувало в Україні на момент російського вторгнення.

Наразі аеропорт "Бориспіль" залишається закритим для приймання та відправлення літаків.

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