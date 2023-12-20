Україну назвали однією з найнебезпечніших країн світу 2024 року, — дослідження (карта)

Дослідники склали рейтинг небезпечних країн за чотирма показниками: медичний, безпековий, кліматичний та такий, що впливаєть на ментальне здоров’я людини.

У новому дослідженні фахівці назвали найнебезпечніші країни світу 2024 року. Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через повномасштабне вторгнення Росії, тож вона увійшла до переліку небезпечних для життя та відвідування держав. Про це пише The Independent.

Щорічне дослідження показує різні фактори життя та інформує мандрівників і компанії про потенційні загрози в країнах по всьому світу. Все відображають на карті.

Щорічне дослідження показує ризики для життя в Україні Фото: The Independent

Як визначали небезпечні країни: 4 критерії

Вимірювання небезпеки здійснювалося за чотирма параметрами ризику:

медичні,

безпекові,

пов’язані з кліматичними змінами,

такі, що впливають на ментальне здоров’я людини.

Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через велику війну.

Крім України найнебезпечнішими країнами стали:

Сирія;

Ірак;

Афганістан;

Лівія;

Ємен;

Південний Судан;

Центральноафриканська Республіка;

Сомалі.

Зростання безпекових ризиків також реєструються в частині Лівану, палестинських території, Росії та африканського регіону Сахеля, частини Колумбії. Вони пов’язані зі зростанням злочинності і заворушень.

Медичні ризики

За рівнем медичної небезпеки Україна перебуває в екстремальному сегменті. Це також пов’язане із повномасштабною війною, йдеться в дослідженні.

Разом із нею знову Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Північна Корея, Палестинські Территорії, Гаїті, Лівія, Нігер, Буркіна Фасо, Гвінея, Гвінея-Біссау, С'єрра-Леоне, Ліберія, Судан, Південний Судан, Центральна Африканська Республіка, Ерітрея, Бурунді та Сомалі.

За рівнем медичної небезпеки Україна перебуває в екстремальному сегменті Фото: The Independent

Цього року карта вперше включає рейтинг, заснований на небезпеці зміни клімату, після того, як International SOS помітила тенденцію до зростання кількості сповіщень, пов’язаних із кліматом, що надсилаються клієнтам, оскільки підвищення глобальної температури збільшує ризики для здоров’я в усьому світі.

За цим параметром Україна показую середні ризики. В той час як найбільші показники ризиків припадають на Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен, Чад, Нігер, Малі, Нігерія, Центральна Африканська Республіка, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Демократична республіка Конго і Мозамбік.

Попри війну показник ментального здоров'я тяжіє до невисоких Фото: The Independent

Щодо ризиків, пов’язаних із ментальним здоров’ям, то Україна демонструє, згідно з мапою, показники — 10−12,5%. Попри війну цей показник тяжіє до невисоких. Цей параметр оцінює рівень захворюваності населення на депресію, тривогу, біполярний розлад розлади харчової поведінки і шизофренію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, чи завершиться війна в Україні у 2024 році. Під час пресконференції за підсумками 2023 року він сказав, що думки командирів в армії щодо завершення війни можуть відрізнятися від реальної ситуації.

За його словами, ніхто не знає, чи завершиться війна в Україні у 2024 році, навіть поважні люди, які висловлюються з цього приводу.