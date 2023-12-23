Українські біженці в Данії мають повернутися додому після завершення війни, — міністр

Міністр імміграції Данії Коре Дюбвад зазначив, що влада країни розглядає перебування українських біженців на данській території як тимчасове, незалежно від того, звідки вони приїхали.

Міністр імміграції та інтеграції Данії Корі Дюбвад вважає, що українські біженці, які наразі проживають на данській території, повинні будуть повернутися на батьківщину після того, як в Україні настане мир. Про це 22 грудня повідомила "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.

За словами міністра, влада Данії розглядає перебування українських біженців у країні як тимчасове, при цьому не має значення, звідки і з яких регіонів вони приїхали. Тим часом Дюбвад додав, що українці "культурно ближчі" до данців, ніж вихідці з Близького Сходу.

Чиновник також зазначив, що українська влада неодноразово озвучувала бажання повернути додому тих громадян, які покинули Україну через повномасштабне вторгнення РФ.

"І ми повинні це поважати", — наголосив Дюбвад.

Українці в Данії

Зазначимо, що за інформацією Копенгагенського університету, на яку посилається данський телеканал DR K, майже 50% усіх українських біженців, які проживають у Данії, не бажають повертатися додому, навіть якщо війна в Україні закінчиться. При цьому оглядачі "Європейської правди" повідомляють, що на сьогодні у Данії зареєстровано понад 30 тисяч українців, які виїхали після лютого минулого року.

Данські журналісти нагадали, що 17 березня 2025 року закінчиться термін дії спеціального закону для українців, тож жодного особливого режиму для них більше не буде.

"Таким чином, вони мають повернутися у свою країну, якщо тільки вони не подадуть заяву про надання притулку або посвідки на проживання, наприклад, за однією з наших бізнес-схем, і їм цей дозвіл не буде надано", — підсумували в DR K.

Нагадаємо, німецькі видання процитували слова міністра оборони України Рустема Умерова, який під час інтерв'ю говорив про мобілізацію українських чоловіків призовного віку, які проживають на території Німеччини.

Після того як 21 грудня інтерв'ю опублікувало видання Bild, начальник управління преси та інформації українського міністерства Іларіон Павлюк заявив, що німецькі журналісти змістили акцент, і жодних механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.