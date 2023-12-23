Після обвалу стелі та прориву труби: у Києві проведуть масштабну перевірку укриттів (відео)

За словами голови КМВА Сергія Попка, у кожному районі Києва окремо створено комісії із залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки.

Після масштабної аварії в школі Солом'янського району начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів столиці. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

"Ще з учорашнього дня в місті загалом і в кожному районі окремо створено комісії із залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (зокрема стану інженерних мереж). Комісіям поставлено завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати", — йдеться в заяві.

Він підкреслив, що в разі виявлення недоліків необхідно оперативно усунути їх.

Сергій Попко також зазначив, що щодня проводиться комплексна робота з відновлення та обслуговування наявних укриттів, а також забезпечення цілодобового та вільного доступу до них для цивільного населення.

Пост Сергія Попка

Зазначимо, що після обвалу стелі в укритті столичної школи № 229 міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зобов'язав чиновників перевірити всі укриття Києва.

"Доручив начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку провести службову перевірку за поданим фактом, а також перевірити стан інженерних мереж у всіх укриттях Києва", — написав він.

Чиновник зазначив, що всі поставлені завдання мають бути виконані до кінця цього року.

Пост Олександра Камишіна

Укриття школи № 229 відновили

У суботу, 23 грудня, у КМВА також заявили, що укриття столичної школи № 229 було відновлено після аварії та опублікували відповідні світлини.

Відновлення шкільного укриття після аварії! Відновлення шкільного укриття після аварії! Відновлення шкільного укриття після аварії!

Аварія в укритті столичної школи 22 грудня: що відомо

22 грудня повідомлялося, що в Києві під час повітряної тривоги в укритті школи обвалилася стеля. У цей момент усередині перебували діти, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Школу №229 відкрили 1981 року.

Пізніше в КМВА прокоментували обвал стелі в шкільному укритті в Києві.

"Внаслідок значного збільшення ваги через воду, обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює деталі. За цим інцидентом призначено службову перевірку", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що за словами заступника Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка, у цьому укритті під час повітряної тривоги обвалилася стеля і прорвало трубу.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Уже встановлюються деталі", — написав він.

Нагадаємо, 14 грудня охоронець школи №40 не пустив двох дітей до укриття через те, що вони були з собакою. Поки вони бігли в інше укриття неподалік спрацювала ППО, тож вони пережили стрес.