Підписував зобов'язання про повернення: Мінкульт відреагував на виїзд журналіста Печія за кордон

Журналіст не повернувся до України після відрядження. Він залишився в одній з країн ЄС і навіть написав листа із поясненням свого вчинку.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України відреагували на виїзд журналіста Олексія Печія за кордон. Так, т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв у коментарі ВВС Україна повідомив, що, як і всі медійники та митці Печій підписував заяву-зобов‘язання повернутися.

За словами Карандєєва, дозволи на виїзд для журналістів, акторів, письменників, музикантів видає Міністерство культури та інформаційної політики.

Випадки, коли з такими дозволами не повертаються, одиничні, розповіли у Мінкульті.

"Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи закордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників", — сказав Карандєєв.

За його словами, кожен журналіст перед виїздом за кордон подає великий пакет документів підписує заяву з зобов‘язанням повернутись в Україну.

"Олексій Печій теж підписував таку заяву, його дії є не лише неправомірними, але і характеризують його як людину та громадянина", — додав чиновник.

Втеча журналіста з України: хронологія подій

Український журналіст Олексій Печій отримав акредитацію на саміт ЄС від 14 до 15 грудня, що проходив у Брюсселі, однак по його завершенню не повернувся назад до України.

Лише за тиждень Олексій Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Журналіст пообіцяв "продовжити інформаційну війну за Україну", перебуваючи в одній з європейських країн.

Першим надав офіційний коментар щодо вчинку свого колишнього співробітника "24 канал". За словами генерального директора медіахолдингу "Люкс" Романа Андрейка, журналіст використав довіру до себе, коли отримував своє право на виїзд із країни в умовах воєнного стану на важливий захід. Його вчинок шокував усіх навколо і він "буквально спалив мости".

Український ведучий Арсен Цимбалюк додав, що такі громадяни, як Олексій Печій, мають давно усвідомити, що ні Польща, ні інша країна європейського континенту не зможе врятувати всіх, якщо Україна програє.

Тим часом український спортсмен, півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько, який не повернувся з командою додому після матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", може перебувати у Росії.