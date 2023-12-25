На Прикарпатті школяр виклав відео промови вчителя, замінивши його голос на голос Гітлера

Змонтоване відео учень виклав в телеграм-канал. Його матір звинуватили у неналежному виконанні батьківських обов'язків і притягли до адміністративної відповідальності.

На Прикарпатті суд оштрафував жінку через те, що її син виклав в Telegram-канал відео промови вчителя, в якому замінив його голос на промову Адольфа Гітлера. Про це пише видання zaxid.net.

Так, прикарпатку судили за поширену сином промову вчителя із заміненим голосом Гітлера. Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав її винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків.

У постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, йдеться про те, що неповнолітній син жінки наприкінці вересня перебував у приміщенні Ворохтянського ліцею. Під час навчання він поширив у Telegram-каналі відео промови вчителя біології, замінивши голос вчителя на відео на голос Гітлера під час однієї із його публічних промов.

Відносно матері підлітка поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною, бо її син образив честь і гідність вчителя.

У суді жінка запевнила, що проведене виховну роботу із сином, а підліток заявив, що більше такого не робитиме. Розглянувши всі деталі справи суд визнав жінку винною у вчиненні адмінправопорушення і призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму школярі донесли на вчительку за пісню українською мовою, яку вона заспівала у автобусі. Жінку затримали та змусили вибачатися на камеру.

Раніше повідомлялося, що вчителька з Одеси провела онлайн-лекцію із засніженого автобуса. Зазначається, що жінка не змогла вчасно потрапити додому і провести урок для своїх учнів.